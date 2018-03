Kebiasaan-kebiasaan Sehat yang Justru Bisa Berlebihan

Jakarta: Demi menjaga kesehatan tubuh, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat untuk tubuh sudah pasti harus dilakukan. Namun ternyata melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat justru malah akan berdampak kurang baik bagi kesehatan jika dilakukan secara berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan sehat akan berdampak positif jika Anda melakukannya dengan tepat.



Beberapa kebiasaan sehat yang justru bisa berdampak buruk jika dilakukan berlebihan adalah sebagai berikut.

(Waktu tidur yang ideal adalah 7-8 jam per hari, namun terlalu banyak tidur juga dapat memiliki efek yang tidak baik. Foto: Andalucía Andaluía/Unsplash.com)

Anda mungkin memiliki banyak stok fitness bars karena mudah dibawa kemanapun dan memiliki nutrisi yang baik. Namun sebuah penelitian di Journal of Marketing and Research menunjukkan bahwa para pecinta fitness bars mungkin akan berbanding terbalik dengan usaha penurunan berat badan mereka. Menurut majalah Prevention, orang-orang yang memilih fitness bars dibandingkan sereal justru akan lebih banyak makan dibandingkan berolahraga.Jika melakukan seks adalah kunci dari kebahagiaan suatu hubungan, maka melakukannya lebih sering seharusnya lebih bahagia bukan? Namun, menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Social Psychology and Personality Science, yang meneliti data lebih dari 25.000 orang Amerika para peneliti menemukan bahwa untuk mendapatkan tingkat kebahagiaan yang maksimal hanya membutuhkan seks satu kali seminggu.(Baca juga: Ini Cara Tersehat Makan Daging Merah "Melakukan scrub pada wajah dapat membantu antioksidan dan dapat membersihkan sel-sel kulit mati, mengurangi minyak, dan hal-hal yang tidak diinginkan pada wajah," menurut Joshua L. Fox MD, dermatolog dan direktur Advanced Dermatology di New York City.Namun ia menambahkan terlalu banyak menggosok wajah justru dapat membuat kulit kering dan iritasi. Dr Fox mengatakan bahwa mereka yang memilikijenis kulit berminyak bisa melakukannya maksimal seminggu dua kali sedangkan yang memiliki jenis kulit kering hanya satu kali seminggu.Mengonsumsi lebih banyak serat sangat bagus untuk pencernaan Anda. Namun secara drastis meningkatkan asupan serat Anda dapat membuat perut Anda terasa kembung dan mengandung banyak gas, terutama jika Anda mengonsumsi makanan kemasan yang diperkaya dengan serat tinggi daripada buah dan sayuran.Tambahkan satu atau dua porsi sehari ke makanan harian Anda selama seminggu," saran EverydayHealth.com. Biarkan tubuh Anda menyesuaikan diri, lalu tambahkan lagi sajian per hari minggu depan.Waktu tidur yang ideal adalah 7-8 jam per hari, namun terlalu banyak tidur juga dapat memiliki efek yang tidak baik. Satu studi menemukan bahwa mereka yang tidur lebih dari sembilan jam semalam dua kali lebih mungkin terkena Alzheimer daripada mereka yang mencoba untuk menahan waktu tidur mereka.(TIN)