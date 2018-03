Teknik Pernapasan Sederhana untuk Redakan Stres dengan Singkat

Jakarta: Semua orang pernah mencapai titik puncak stres. Salah satu cara tercepat untuk mengatasinya adalah dengan mengatur napas.



Teknik pernapasan umtuk menenangkan pikiran tak hanya efektif, namun juga mudah dipelajari.

Metode pernapasan koheren ditemukan oleh Stephen Elliott, ilmuwan dan penulis buku The New Science of Breath. Ia memelajari berbagai bentuk yoga dari beberapa negara seperti China, Kasmir, dan India.Metode ini membuat seseorang lebih sadar saat menghirup atau menghembuskan, bernafas dengan perkiraan frekuensi lima napas per menit.Meskipun konsep ini mungkin tidak terdengar terlalu mendasar, Elliott memastikan bahwa melakukan hal itu memberi dampak positif yang sangat besar."Intinya adalah ketika kita tidak bernafas dengan baik, kita tidak merasa sehat secara fisik maupun mental," Elliott mengatakan kepada BMED Report."Saya berharap, kita mendapatkan banyak dari keuntungan dari hal ini, terutama karena memicu peningkatan aliran darah dan perfusi ke otak."Patricia Gerbarg dan Richard Brown, pasangan psikiater dari New York, menggunakan metode pernapasan koheren dalam lokakarya "Breath Body Mind" mereka untuk membantu klien mereka merasakan hiburan."Kami menginginkan sebuah program singkat yang bisa segera diberikan kepada orang-orang, di mana mereka akan segera mendapat bantuan dalam lima atau sepuluh menit, dan bahwa dari waktu ke waktu akan menghasilkan perubahan jangka panjang," kata Gerbarg kepada Tonic.Pernapasan koheren bisa dilakukan di mana pun, saat Anda sedang duduk di meja kerja, dalam perjalanan kerja atau berjalan-jalan di taman.Pernapasan lebih dalam dan pada kecepatan yang lebih lambat telah terbukti memiliki sejumlah manfaat, termasuk menurunkan tekanan darah dan melemaskan ketegangan di tubuh.(ELG)