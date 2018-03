Enam Fakta Kalsium Selain untuk Kesehatan Tulang

Jakarta: Pada umumnya orang mengetahui manfaat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Namun, lebih dari itu kalsium memiliki segudang manfaat.



Kalsium berperan dalam menjaga tekanan darah, menggerakkan otot, melepaskan hormon, dan membantu membawa pesan dari otak ke bagian tubuh lain.

Ada beberapa fakta lainnya tentang kalsium yang perlu Anda ketahui, seperti dikutip Healthline.1. Tubuh tidak menghasilkan kalsium, sehingga Anda harus menyertakan kalsium dalam menu harian. Ada beberapa makanan yang mengandung kalsium, antara lain:- Produk turunan susu seperti susu, keju, dan yoghurt- Sayuran hijau kangkung, bayam dan brokoli- Sarden- Roti yang diperkaya kalsium, sereal, produk kedelai dan jus jeruk2. Tubuh membutuhkan vitamin D untuk menyerap kalsium. Itu artinya Anda tidak akan mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari makanan kaya kalsium jika kekurangan vitamin D.3. Anda bisa mendapatkan vitamin D dari salmon, kuning telur, beberapa jenis jamur, dan susu. Tak hanya dari makanan saja, sinar matahari pun sumber terbaik vitamin D. Jika ingin berjemur untuk mendapatkan manfaat vitamin D, lakukan sebelum pukul 10.00 pagi, dan setelah pukul 04.00 sore.4. Bagi kaum perempuan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalsium dapat meredakan gejala sindrom pramenstruasi (PMS). Studi ini mengatakan bahwa wanita yang mengalami PMS memiliki asupan kalisum dan magnesium yang lebih rendah. Pada anak-anak, kalsium penting untuk menunjang tumbuh kembang.5. Kalsium mengurangi risiko penyakit tulang, seperti osteoporosis atau tulang rapuh dan keropos sehingga rentan patah tulang. Osteoporosis sangat umum terjadi pada wanita usia lanjut. Oleh karena itu dianjurkan agar mengonsumsi lebih banyak kalsium.6. Untuk mencukupi kebutuhan kalsium dalam sehari, National Institutes of Health (NIH) menyebutkan orang dewasa harus mendapatkan 1.000 mg setiap hari. Bagi wanita berusia 50 tahun ke atas, wanita hamil dan menyusui, NIH merekomendasikan 1.200 mg per hari.Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan cukup kalsium. Kini, Anda bisa memperolehnya dengan cara lebih mudah dengan minum Xonce Drink. Xonce Drink merupakan minuman rasa jeruk yang tinggi kalsium (305 g), vitamin D (400 IU) dan C (90 mg). Minumlah dua kali sehari untuk mencukupi 80 persen kebutuhan kalsium harian.Minuman kesehatan pertama di Indonesia ini mengandung laktat glukonat, yaitu kalsium yang tidak menggumpal. Vitamin C dan D yang terdapat di dalamnya juga membantu menyerap kalsium lebih baik.(ROS)