Rutin Makan Seafood Bantu Tingkatkan Peluang Hamil

Jakarta: Banyak cara untuk meningkatkan peluang kehamilan. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan.



Penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa rajin mengonsumsi makanan laut dapat memperbesar peluang untuk hamil.

Dilansir dari Romper, Tim peneliti mempelajari sebanyak 501 pasangan di Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam studi tentang bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi reproduksi seseorang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengonsumsi dua atau lebih porsi ikan per minggu mengalami peningkatan gairah seksual, dan 92 persen dari mereka hamil dalam waktu setahun, dibandingkan dengan pasangan yang mengonsumsi kurang dari dua porsi makanan laut per minggu yang hanya sebesar 79 persen.Food and Drug Administration mengelompokkan makanan laut menjadi tiga golongan.Pertama dikategorikan pilihan terbaik yang aman untuk dikonsumsi dua sampai tiga kali per minggu seperti tuna, kerang, dan udang. Sedangkan yang kedua tergolong pilihan yang baik, aman dikonsumsi sekali seminggu, termasuk ikan halibut, kakap, dan tuna albacore.Kemudian pilihan yang sebaiknya dihindari seperti ikan, orange roughy, dan ikan pedang (swordfish).Menurut Mayo Clinic, makanan laut seperti ikan dan kerang merupakan sumber protein, zat besi, dan seng yang sangat baik yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Asam lemak omega-3 dalam banyak ikan, termasuk asam docosahexaenoic (DHA), juga dapat meningkatkan perkembangan otak bayi.