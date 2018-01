Olahraga yang Banyak Membakar Kalori selain Lari

Jakarta: Anda tidak membutuhkan olahraga yang super berat untuk dapat membakar kalori. Menurut penelitian dari Human Performance Laboratory di University of Wisconsin-La Crosse, kedua kaki dan tangan Anda bisa membakar lebih banyak kalori daripad olahraga lainnya.



Pada sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2013, 16 orang dewasa sehat menjadi partisipan dalam rangkaian olahraga selama 20 menit seperti push up, burpee, squats, dan lunges. John Porcari, peneliti utama dalam studi tersebut mengatakan bahwa para peserta membakar rata-rata 15 kalori per menit, hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan lari jarak jauh.

Kunci pembakaran kalori yang efisien adalah usaha, kata Porcari."Anda seharusnya merasa sangat kelelahan saat melakukannya. Jika Anda tidak merasa lelah setelah melakukan latihan tersebut, berarti Anda tidak melakukannya dengan benar. "Para partisipan melakukan high-intensity interval training (HIIT), jenis olahraga kardio intensitas tinggi dengan kombinasi gerakan yang dilakukan dalam durasi singkat. Dalam studi tersebut, para partisipan menyelesaikan seluruh latihan selama 20 detik kemudian beristirahat selama 10 detik dan mengulangi prosesnya selama lima kali dalam waktu 4 menit."Yang membuat olahraga tersebut bekerja dengan baik adalah karena overtraining dapat berpengaruh pada sistem metabolisme secara spesifik," ujar Porcari."Anda hanya bisa berlari pada kecepatan tertentu dalam waktu sekian lama. Sedangkan ketika Anda melakukan HIIT anda bisa melewati ambang batas kemampuan yang Anda miliki sehingga akan dapat berpengaruh lebih spesifik terhadap pembakaran kalori."(DEV)