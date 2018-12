Makanan-makanan yang Baik bagi Kesehatan Kantung Empedu

Jakarta: Salah satu pekerjaan utama kantong empedu Anda, adalah mencerna lemak. Jika organ yang berbentuk buah pir tepat di bawah hati Anda tidak bekerja dengan benar, mungkin Anda mengalami kenaikan asam lambung, gas, mual, muntah, dan sakit perut.



Tidak ada diet atau pola makan tertentu untuk kesehatan kantung empedu, tetapi makanan tertentu dapat membuat kantong empedu Anda tetap sehat.

Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa makanan yang sangat baik untuk kesehatan kantung empedu:Serat membuat sistem pencernaan terus bergerak, yang membantu mengeluarkan racun dan empedu tua keluar dari tubuh, tetapi ketika kita tidak mendapatkan serat yang cukup, zat-zat yang tidak diinginkan ini dapat menumpuk."Ground flaxseed merupakan sumber serat yang sangat baik dan dapat ditambahkan ke sereal, smoothie, dan jus untuk meningkatkan asupan serat. Satu sendok makan flaxseed mengandung sekitar 2,8 gram serat makanan," kata Will Bulsiewicz, MD, ahli gastroenterologi di Mount Pleasant, SC.Menurut Carrie Burrows, PhD, seorang ilmuwan nutrisi di Orlando, FL, alpukat adalah makanan super yang kaya lemak sehat dan kalium sangat tinggi."Kalium adalah nutrisi penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit yang membuat kita terhidrasi. Sebagian besar dari kita mengalami dehidrasi kronis, yang mengarah ke sejumlah masalah kesehatan termasuk batu empedu," kata Burrows.Kata Dr. Bulsiewicz, protein nabati seperti kacang, lentil, dan tahu adalah pengganti yang sangat baik untuk daging merah berlemak, salah satu penyebab utama peradangan kandung empedu.Mengurangi konsumsi daging dan berfokus pada makan makanan nabati dapat meningkatkan kadar kolesterol dan membantu mengurangi risiko mengembangkan batu empedu."Jeruk adalah salah satu buah yang paling sehat untuk tubuh Anda. Makanan vitamin C dalam jeruk adalah pilihan bagus untuk kantung empedu yang sehat. "Penelitian telah menunjukkan bahwa Vitamin C mungkin memiliki efek pencegahan terhadap batu empedu," kata Bulsiewicz.Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti Jerman menemukan bahwa menambahkan sedikit vitamin C setiap hari dapat mengurangi risiko batu empedu sebanyak dua kali.Sayuran pahit mungkin merupakan salah satu sayuran sehat yang Anda tidak pernah sukai, namun sayuran ini bagus untuk membuat pencernaan lemak yang sehat."Makan makanan pahit seperti okra, endives, brokoli, dan artichoke yang memiliki rasa pahit akan merangsang produksi empedu," jelas Tara Nayak, ND, seorang dokter naturopati di Philadelphia."Makanan pahit bertindak untuk merangsang jus pencernaan dan produksi empedu yang sehat dan semakin pahit, semakin aktif pencernaan Anda. Rasa pahit menginduksi air liur di mulut Anda, yang merupakan awal dari proses pencernaan," tuturnya.(FIR)