Delapan Cara Mengatasi Bronkitis di Rumah

Jakarta: Bronkitis akut adalah peradangan pada lapisan saluran udara besar paru-paru. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus dengan gejala seperti batuk terus menerus, dahak, disertai sakit kepala, sakit tenggorokan atau gatal, kelelahan dan nyeri otot.



Bronkitis merupakan penyakit yang paling umum terjadi dengan gejala tersebut di atas. Menurut dokter Philip Barr dari Duke University, karena antibiotik tidak dapat membantu mengobati infeksi virus, mengetahui beberapa pengobatan yang bisa dilakukan di rumah akan lebih baik untuk membantu Anda merasa lebih nyaman dengan cepat.



1. Pakai humidifier

Alat ini membantu menjaga kelembapan di udara yang dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Anda juga dapat menambahkan minyak esensial yang membantu mengencerkan lendir dan mengurangi batuk sehingga membuat pernapasan lebih lega.



2. Minum obat batuk ekspektoran

Ada dua jenis obat batuk yaitu penekan batuk untuk batuk kering dan ekspektoran untuk batuk berdahak. Penderita bronkitis harus menggunakan ekspektoran untuk membantu mengeluarkan lendir.



3. Minum banyak cairan

Minum delapan gelas atau lebih setiap hari sangat membantu mengatasi bronkitis. Air dapat mengganti cairan yang hilang karena pernapasan yang cepat, membantu mengatasi dehidrasi dan mengurangi lendir.



(Sebuah studi menemukan sup ayam mengandung beberapa zat yang membantu mengurangi peradangan. Foto: Henrique Felix/Unsplash.com)



4. Minum teh hangat dengan madu

Teh membantu Anda tetap terhidrasi, dan madu baik untuk mengatasi batuk dengan sifat anti peradangannya.



5. Tidur yang cukup

Tidur sangat penting untuk mengatasi segala penyakit termasuk bronkitis. Tidur kurang dari 5 jam semalam telah dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan mengembangkan infeksi pernapasan.



6. Konsumsi vitamin C

Vitamin C dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Minum setidaknya 1.000 mg vitamin C memberi hasil yang efektif untuk mengurangi gejala bronkitis.



7. Perkaya zinc

Mineral yang membantu mengatasi gejala bronkitis adalah seng sebanyak 15-25 mg setiap hari. Anda dapat memperolehnya dari suplemen yang mengandung seng.



8. Sup ayam

Sup ayam dapat membantu menyingkirkan gejala-gejala bronkitis. Sebuah studi menemukan sup ayam mengandung beberapa zat yang membantu mengurangi peradangan sehingga dapat mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas.





