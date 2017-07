Ketahui Stadium Awal Kanker Payudara Sejak Dini

Metrotvnews.com, Jakarta: Selain kanker serviks, kanker payudara merupakan jenis kanker mematikan yang mengincar kaum wanita. Semua jenis kanker dapat diobati dan memungkinkan penderitanya bertahan hidup selama kanker terdeteksi sejak dini.



Susan Brown, senior director of health education at the Susan G. Komen Foundation menjelaskan bahwa kanker sama dengan sel yang tumbuh tanpa kendali.

Dalam kasus tahap nol atau stadium awal kanker, jaringan saluran payudara mengandung sel abnormal. Begitu kanker menyebar ke daerah lain, ini didefinisikan ulang sebagai stadium 1 sampai 4.Hanya 40-50 persen kasus tahap nol yang berlanjut ke tahap lebih maju setelah tedeteksi. Kini, Brown menjelaskan, peneliti sedang mengembangkan cara baru untuk mendeteksi kasus mana yang paling mungkin berkembang menjadi bentuk kanker yang agresif, dan bentuk mana yang dapat ditangani dengan perawatan yang kurang agresif.Jika tertangkap di stadium nol, prognosisnya sangat baik yakni sekitar 95 persen penderita masih hidup hingga 10 tahun setelah diagnosis awal mereka. Kemudian, bentuk kanker ini biasanya terlalu terlokalisir untuk menimbulkan gejala apapun. Biasanya, tahap nol kanker payudara harus dideteksi dengan melakukan mammogram rutin.Karenanya, tahap nol seringkali tidak diketahui sampai ia memasuki tahap yang lebih maju, terutama pada wanita muda yang pada umumnya jarang melakukan mammogram.Wanita muda memang tidak disarankan melakukan mammogram karena jaringan payudara mereka yang lebih padat sehingga sering terdeteksi palsu.Bagi wanita yang berusia di bawah 40 tahun, jangan khawatir tapi harus waspada jika ada sesuatu yang tidak beres pada bagian payudara. Jika Anda merasakan benjolan, nyeri atau perubahan lain yang tidak biasa pada payudara Anda, sebaiknya periksakan ke dokter.(DEV)