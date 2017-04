Ini Alasan Mengapa Wajah Pasangan Lama-lama Mirip dengan Anda

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada anggapan bahwa wajah suami lama-lama seiring waktu bisa mirip dengan Anda. Walau bukan berarti memiliki raut wajah yang 100 persen sama, terkadang pasangan Anda bisa jadi mirip dengan sepupu, adik, atau saudara jauh Anda.



Menurut riset di the journal PLOS Genetics, pasangan suami istri sering terlihat menyerupai satu sama lain. Ini karena kecenderungan manusia untuk menikah dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Anda, seperti memiliki kesamaan secara etnik, latar belakang keluarga, atau yang tidak jauh beda dengan diri kita. Tapi tren ini sekarang mulai menurun.

(Baca juga: Pasangan Bahagia Biasanya Membicarakan Ini Para peneliti; Ronnie Sebro dari the University of Pennsylvania, bersama dengan Josée Dupuis dari the Boston University School of Public Health, dan Neil Risch dari the University of California, San Francisco, melihat pda data genomic (komplit set DNA) untuk memastikan bahwa lebih dari 800 pasangan yang ikut berpartisipasi berasal dari berbagai latar belakang berbeda dan keturunan yang berbeda.Berdasarkan data yang didapat, para peneliti menemukan bahwa generasi dari para pasangan sama satu dengan yang lainnya. Ini lebih dari yang diharapkan."HIngga saat ini, kebanyakan orang memilih suami atas dasar komunitas lokal yang berdekatan atau yang sama, dan orang tersebut memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda," tambah para peneliti. "Akan tetapi, struktur genetik dari pasangan populasinya telah menurun dari waktu ke waktu," tambah mereka lagi.Tidak jelas mengapa tendensi untuk memilih pasangan yang sama atau mirip baik secara karakteristik atau fisik ini menjadi turun. "Bisa jadi ini pengaruh dari akses internet dan arus globalisasi sehingga memudahkan orang untuk bergaul--bisa antar benua, dan hal tersebut bisa memainkan peran," tukas para peneliti.Walau kenyataannya begitu, namun ini tidak menyurutkan para peneliti untuk melihat alasan dibalik kemiripan Anda dan suami. Kemiripan yang terjadi ujar para peneliti bisa menggambarkan pada pernikahan Anda yang bahagia. Ini menjadikan ekspresi wajah Anda menjadi sama.Contohnya, jika Anda adalah sosok yang murah senyum dan lucu sehingga banyak tertawa, pasangan Anda juga akan banyak tertawa. Anda berdua akan mengembangkan garis tawa yang sama. Ini yang menyebabkan lama-kelamaan wajah Anda berdua menjadi mirip.(TIN)