Diet Mediterania Dianggap Ampuh Lawan Efek Buruk Polusi Udara

Jakarta: Polusi udara memberi dampak buruk pada tubuh. Sebuah studi menyebutkan bahwa pola makan Mediterania dapat melindungi tubuh dari dampak tersebut.



Pola makan ini cenderung tinggi dalam konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, polong-polongan, minyak zaitun, ikan dan unggas.

Para peneliti di NYU School of Medicine melihat data yang dikumpulkan dari hampir 550 ribu orang dengan usia rata-rata 62 tahun dari seluruh Amerika Serikat selama lebih dari 17 tahun dan mengelompokkan mereka berdasarkan seberapa dekat pola makan mereka mencerminkan diet Mediterania dan menghubungkannya dengan perkiraan paparan jangka panjang mereka terhadap polusi udara, termasuk materi partikulat (PM2.5), nitrous oxide (NO2) dan ozone (O3).Hasilnya, kematian akibat berbagai penyebab meningkat sebesar 5 persen di antara orang-orang yang paling tidak mengikuti pola makan Mediteranian namun terkena paparan polusi nitrous oxide, dibandingkan hanya 2 persen di antara orang-orang yang paling mengikuti pola makan tersebut.Kematian penyakit kardiovaskular meningkat 17 persen persen untuk setiap 10 mikrogram per meter kubik dalam jangka jangka panjang rata-rata di antara orang-orang yang tidak mengikuti diet, dibandingkan dengan 5% persen di antara orang-orang yang melakukannya. Pola serupa terlihat untuk kematian akibat serangan jantung.Namun, setelah diet Mediterania tampaknya tidak berdampak pada paparan ozon."Polusi udara diperkirakan memberi efek kesehatan yang buruk melalui stres oksidatif dan peradangan, dan diet Mediterania benar-benar kaya dalam makanan yang anti-inflamasi dan memiliki antioksidan yang mungkin campur tangan melalui jalan-jalan itu," kata penulis studi Chris Lim.Lim mengatakan, kemungkinan ada pola makan lain yang bisa memberi manfaat yang sama. "Ketika saya melihat setiap komponen diet Mediterania, buah dan sayuran dan lemak sehat yang melemahkan polusi udara."Penelitian tentang apakah diet seseorang dapat mengganggu risiko polusi udara masih kecil dan eksperimental. Namun studi tersebut bukanlah yang pertama untuk menemukan keterkaitan keduanya. Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) juga mempelajari pola makan mana yang dapat melindungi terhadap efek polusi.“Penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh peneliti EPA, menunjukkan bahwa suplemen makanan atau obat-obatan dengan sifat antioksidan atau anti-inflamasi, seperti minyak ikan dan minyak zaitun, memiliki potensi untuk memberikan setidaknya perlindungan parsial terhadap polusi udara yang diinduksi efek kesehatan pada individu. dengan penyakit kardiovaskular dan pernapasan yang sudah ada," tulis EPA pada bulan Februari.Agensi tersebut mengatakan bahwa mereka juga mengeksplorasi apakah suplemen nutrisi, obat-obatan yang dijual bebas atau makanan utuh yang mengandung nutrisi tersebut efektif, dan berapa dosis atau jumlah yang dapat membantu mengurangi efek buruk polusi udara.(ELG)