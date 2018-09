Studi: Salah Diagnosis Alergi Makanan Sering Terjadi

Jakarta: Tes darah atau tes tusukan kulit tidak cukup untuk mendiagnosis alergi makanan, menurut para ahli. Inilah yang semua orang tua harus tahu.



Tidak ada keraguan bahwa alergi makanan adalah masalah yang mengkhawatirkan. Alergi tampaknya meningkat di antara anak-anak, meskipun tidak ada yang mengerti mengapa. Namun menurut laporan baru dalam jurnal Pediatrics, overdiagnosis alergi makanan mungkin juga merupakan masalah.

(Tes darah atau tes tusukan kulit tidak cukup untuk mendiagnosis alergi makanan, menurut para ahli. Inilah yang semua orang tua harus tahu. Foto: Paul Hanaoka/Unsplash.com)

(Overdiagnosis adalah kesalahan diagnosis (wrong diagnosis) suatu penyakit padahal seseorang tidak menderita penyakit itu. Foto: Simon Rae/Unsplash.com)

(Diagnosis harus melibatkan evaluasi riwayat keluarga serta riwayat pasien sendiri dengan makanan, kemudian menggunakan tes dan alat lebih lanjut seperti tes darah, tes tusukan kulit, dan diet eliminasi untuk membantu memverifikasinya. Foto: Hanna Olinger/Unsplash.com)

Overdiagnosis adalah kesalahan diagnosis (wrong diagnosis) suatu penyakit padahal seseorang tidak menderita penyakit itu.Banyak makanan dapat menyebabkan reaksi alergi, tetapi susu, telur, kacang tanah, tree nuts (walnut, almond, hazelnut, cashew, pistachio, dan Brazil nuts), dan makanan laut bertanggung jawab atas kasus yang paling serius. Dalam sebuah penelitian berdasarkan laporan orang tua, sebanyak 8 persen anak-anak mungkin memiliki alergi makanan.Namun, berdasarkan data yang terkumpul, laporan itu sendiri cenderung melebih-lebihkan alergi yang sebenarnya. Misalnya, dalam satu penelitian, tingkat alergi makanan yang dilaporkan sendiri adalah 12 persen-tetapi itu turun menjadi hanya 3 persen ketika lebih banyak tes dilakukan untuk memastikannya.(Baca juga: Peneliti Temukan Metode Pengobatan Alergi Makanan pada Anak Dalam penelitian lain, anak-anak yang menghindari makanan tertentu karena dicurigai alergi diberi makanan yang sama dalam tantangan makanan (saat itulah sejumlah kecil diberikan kepada pasien di bawah pengawasan medis). Ternyata, lebih dari 90 persen dari mereka benar-benar dapat menoleransikannya.Overdiagnosis alergi makanan mungkin hasil dari overtesting dan kesalahpahaman hasilnya. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa hasil positif dari tes darah atau uji tusukan kulit selalu berarti ada alergi terhadap makanan.Seperti yang penulis jelaskan, tes ini hanya mendeteksi antibodi terhadap makanan, tetapi mereka tidak mendiagnosis alergi itu sendiri.Contoh kasus: Sekitar 8 persen populasi akan memiliki tes alergi positif terhadap kacang, tetapi kebanyakan tidak benar-benar alergi, kata Scott Sicherer, MD, seorang profesor Pediatrics di Sekolah Kedokteran Icahn di Gunung Sinai di New York City, penulis "Food Allergies: A Complete Guide to Eating When Your Life Depends".Namun dalam sebuah survei terhadap lebih dari 400 dokter perawatan primer, hampir 40 persen mengatakan bahwa tes darah dan tes tusukan kulit sudah cukup untuk membuat diagnosis.Meskipun tepat untuk memulai percakapan tentang alergi makanan dengan dokter umum, rekomendasinya adalah untuk menemui seseorang yang memiliki pengalaman dan pelatihan alergi, seperti ahli imunologi alergi, untuk evaluasi lengkap. "Tidak ada tes sederhana yang memberikan diagnosis. Diagnosis bisa rumit dan sering kali memakan waktu," kata Dr Sicherer.Diagnosis harus melibatkan evaluasi riwayat keluarga serta riwayat pasien sendiri dengan makanan, kemudian menggunakan tes dan alat lebih lanjut seperti tes darah, tes tusukan kulit, dan diet eliminasi untuk membantu memverifikasinya."Misalnya, jika seorang anak makan kacang untuk pertama kalinya dan mengalami gatal-gatal langsung, bengkak, dan kesulitan bernapas, tes alergi positif seperti tes darah dapat mengonfirmasi alergi," ujar dia.Tantangan makanan mulut (ketika juga dilakukan dengan menggunakan placebo) dianggap sebagai cara terbaik untuk mendiagnosis alergi makanan. Dr Sicherer mengatakan bahwa mungkin disarankan ketika riwayat dan hasil tes tidak memberikan cukup info untuk diagnosis dan keluarga ingin melihat apakah makanan dapat ditoleransi. Itu mungkin juga digunakan untuk memeriksa apakah alergi menjadi lebih besar.Tanda merah kemungkinan alergi makanan adalah reaksi dalam beberapa menit hingga jam makan makanan tertentu, terutama jika lebih dari satu kali. Alergi makanan juga merupakan penyebab umum di balik eksem-sedang sampai parah-pada bayi dan anak-anak. Tetapi alergi makanan tidak menyebabkan gejala asma kronis atau demam pada anak-anak.Selain menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu pada keluarga, salah diagnosis alergi makanan berarti seorang anak akan menghindari makanan yang tidak perlu dihindari. Itu artinya menghilangkan nutrisi penting, terutama ketika banyak makanan yang tidak boleh dimakan."Menghindari makanan memengaruhi nutrisi dan kualitas hidup. Sangat penting untuk melakukannya dengan benar," kata Dr Sicherer.(TIN)