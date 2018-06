Sering Lembur Kerja Bikin Anda Susah Lepas dari Kebiasaan Merokok?

Jakarta: Durasi kerja yang lama atau sering lembur membuat seseorang cenderung melakukan kebiasaan tak sehat. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa orang yang bekerja lebih lama, semakin banyak mengisap batang rokok.



Penelitian yang dilakukan oleh Loughborough University di Inggris tersebut juga menemukan bahwa jam kerja yang lama membuat seseorang semakin sulit berhenti merokok.

"Ketika perokok meningkatkan jam kerja menjadi lebih dari 40 jam per minggu, kesempatan untuk berhenti merokok akan hilang. Mereka menjadi semakin kecil kemungkinannya untuk menyerah saat jam kerjanya meningkat," jelas profesor Andy Charlwood, dilansir dari The Health Site.Mantan perokok yang mulai bekerja lebih lama juga lebih mungkin kambuh, tambahnya.Penelitian yang dipublikasi dalam Social Science & Medicine tersebut meninjau perilaku merokok pada lebih dari 20 ribu orang selama periode 19 tahun. Hasilnya, perokok yang meningkatkan minggu kerja mereka dari 40 hingga 60 jam mengalami penurunan 50 persen untuk berhenti merokok dibandingkan mereka yang bekerja 40 jam per minggu."Bahkan jika orang-orang menyukai pekerjaan mereka dan memilih untuk bekerja berjam-jam, kita cenderung mengalami lebih banyak tekanan dan lebih sedikit kesenangan di tempat kerja daripada yang kita yang lakukan saat melakukan sebagian besar kegiatan sehari-hari lainnya," tambah Charlwood.Hal ini karena mereka menganggap merokok sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menghilangkan stres akibat tambahan jam kerja.(DEV)