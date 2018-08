Cegah Pencemaran Lingkungan, Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Pakai Lensa Kontak

Jakarta: Banyak orang yang mengandalkan penggunaan lensa kontak untuk membantu penglihatan tanpa harus menggunakan kacamata. Dari berbagai jenis lensa kontak yang tersedia, penggunaan lensa kontak harian cukup banyak dipilih orang karena dianggap lebih baik daripada lensa kontak bulanan.



Namun, belum banyak yang menyadari bahwa peningkatan penggunaan lensa kontak berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Data dari Scientific American menunjukkan, orang Amerika membuang 2,9 miliar lensa kontak ke saluran pembuangan setiap tahunnya.

The New York Times melaporkan bahwa dengan membuang lensa kontak ke saluran pembuangan air, lapisan tipis lensa kontak akan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, The New York Times pada 2015 melaporkan sebanyak 236 ribu metrik ton mikroplastik ditemukan di air laut.Hal tersebut bisa menimbulkan ancaman potensial terhadap tumbuhan dan hewan di bawah laut, batu karang, dan kehidupan laut secara keseluruhan.Scientific American juga mengatakan bahwa plastik tidak hanya berakhir di saluran pembuangan air tetapi juga bisa terdapat di tanah karena mereka tidak dapat diurai secara efektif.Solusinya, cukup sederhana, jika Anda lebih suka menggunakan lensa kontak daripada kacamata, pastikan untuk membuangnya ke dalam tampat sampah daripada menyiramnya ke bak cuci atau toilet.Lihat video:(DEV)