Manfaat Tersembunyi dalam Buah Pisang

Jakarta: Umumnya orang menyajikan buah pisang sebagai makanan pencuci mulut. Disajikan dalam bentuk pisang utuh atau diolah menjadi cake, es krim, sampai dengan dibuat camilan rasanya sama enak.



Namun selain enak dan memberi sensasi kenyang, ternyata ada beragam manfaat dari buah berwarna kuning ini. Apa saja? berikut ulasannya sebagaimana melansir Khaleej Times.

(Karena relatif mudah dicerna, pisang dianggap baik untuk saluran pencernaan. Foto: Rémi Müller/Unsplash)

Vitamin C umumnya lekat dengan buah jeruk atau stroberi. Rasanya yang dominan asam membuat orang mudah menebak bahwa dua buah itu memang kaya vitamin C.Sama halnya dengan kedua buah tersebut, satu porsi penuh pisang ternyata mengandung 15 persen kebutuhan vitamin C sehari-hari.Vitamin C merupakan antioksidan penting untuk menetralkan radikal bebas yang bisa menghancurkan sel-sel tubuh. Vitamin C juga membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan menghasilkan kolagen yang baik untuk kulit, otot, tulang, dan jaringan tubuh lainnya.Buah pisang kaya akan zat besi yang membantu merangsang produksi sel darah merah (hemoglobin). Vitamin B6 dalam pisang mampu mengatur hemoglobin dalam darah.Anemia sendiri merupakan kondisi menurunnya jumlah hemoglobin dalam darah yang menyebabkan seseorang mengalami kelelahan, pucat, dan sesak napas.Memakan pisang tak hanya membuat rasa kenyang lebih lama, aroma pisang yang khas juga disebut mampu menekan nafsu makan dan rasa lapar.Studi yang dilakukan Alan Hirsch dari Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago, mencium aroma pisang dapat memanipulasi otak untuk memberi kesan bahwa anda sudah kenyang.Pisang berukuran sedang menghasilkan magnesium sekitar 27 miligram. Mineral ini mampu meningkatkan suasana hati dan membantu tidur lebih nyenyak.Pria dan wanita masing-masing membutuhkan 420 miligram dan 320 miligram magnesium per hari. Jika kadar magnesium dalam tubuh rendah anda cenderung merasakan gelisah, mudah tersinggung, depresi, dan gangguan perasaan lain.Karena magnesium jarang ada dalam porsi piring makan, menambahkan buah pisang dan mengonsumsinya di antara waktu makan dan camilan membuat anda terhindar dari lapar dan suasana hati yang burukKarena relatif mudah dicerna, pisang dianggap baik untuk saluran pencernaan. Buah ini tak hanya mampu merelaksasi pencernaan, mereka juga mampu menenangkan saluran cerna dan membantu mengembalikan mineral yang hilang setelah diare.Alasan inilah yang membuat pisang menjadi salah satu makanan padat pertama yang diperkenalkan pada bayi.Pisang juga menjadi salah satu diet untuk mengobati diare akut. Satu porsi makan yang berisi pisang, nasi, saus apel, dan roti panggang kering dapat memulihkan kondisi seseorang yang mengalami diare akut.(MEL)