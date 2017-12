Ini Alasan Mengapa Anda Menangis

Jakarta: Kita semua menangis untuk alasan yang berbeda-beda. Untuk sebagian orang, mungkin akan menangis saat sedang menonton film sedih. Namun satu hal yang pasti: menangis adalah sesuatu yang manusiawi. Meskipun beberapa hewan juga bisa meneteskan air mata, manusia adalah satu-satunya menangis karena alasan emosional.



Berikut ini adalah alasan mengapa manusia menangis, dilansir dari Huffington Post:

(Tidur selama 4,5 setiap malam menyebabkan perubahan mood yang negatif mulai dari perasaan cepat marah hingga kesedihan. Foto: Pixabay.com)

Bayi bukan satu-satunya yang menangis saat mereka mengantuk. Orang dewasa melakukannya juga. Sesuatu yang tidak normal ini bisa menjadi tanda bahwa Anda tidak cukup tidur. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Pennsylvania menunjukkan bahwa tidur selama 4,5 setiap malam menyebabkan perubahan mood yang negatif mulai dari perasaan cepat marah hingga kesedihan.Memotong bawang merah sering dikaitkan dengan menitikkan air mata. Saraf di kornea Anda memberi tahu batang otak bahwa ada sesuatu yang mengganggu mata Anda. Batang otak kemudian mengirimkan hormon ke kelopak mata Anda yang menghasilkan air mata untuk membantu membersihkan apa pun yang mengganggu mata Anda.Tapi bukan hanya bawang yang dapat menyebabkan hal tersebut. Iritasi lainnya meliputi asap, debu atau embusan angin yang kencang juga dapat membuat Anda menangis.(Baca juga: Alasan Orang yang Depresi Enggan Menceritakan Masalahnya Lauren Bylsma, seorang ahli yang meneliti tentang depresi masa kecil di University of Pittsburgh, mengatakan kepada The Huffington Post. "Kami menemukan bahwa situasi konflik cenderung menjadi pemicu untuk meneteskan air mata dan itu adalah bentuk stres interpersonal," kata Bylsma."Terkadang dalam situasi seperti ini, tangisan bisa membantu meringankan apa pun yang bisa menyebabkan reaksi menangis itu terjadi. Jadi menangis juga memiliki beberapa fungsi interpersonal, termasuk meringankan beban yang dialami.""Intensitas menangis yang meningkat bisa menjadi salah satu tanda depresi," ujar Bylsma. Merasa sedih atau murung sepanjang waktu, kehilangan nafsu makan atau energi dan gejala lainnya adalah semua tanda gangguan mood.Depresi sering memburuk jika tidak diobati. Jika Anda merasa diri Anda mungkin mengalami depresi, hubungi dokter Anda sesegera mungkin untuk mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan.(TIN)