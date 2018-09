Olahraga Turunkan Risiko Serangan Jantung

Jakarta: Sebuah penelitian mengklaim bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi risiko serangan jantung, bahkan di daerah dengan tingkat polusi lalu lintas yang tinggi sampai tingkat menengah.



"Sementara olahraga diketahui dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, polusi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung, asma dan penyakit paru-paru obstruktif kronik," kata Nadine Kubesch dari University of Copenhagen di Denmark.

Studi yang dipublikasikan dalam Journal of American Heart Association tersebut menambahkan bahwa belum banyak penelitian yang mencari tahu tentang berkurangnya manfaat olahraga karena kualitas udara yang buruk pada jantung.Para peneliti di Denmark, Jerman dan Spanyol tersebut mengevaluasi tingkat aktivitas fisik luar ruangan (olahraga, bersepeda, berjalan dan berkebun) dan paparan nitrogen dioksida (NO2, polutan yang dihasilkan oleh lalu lintas) pada 51.868 orang berusia 50-65 tahun.(Baca juga: Bersepeda ke Kantor Setara dengan Olahraga di Gym Hasilnya, selama periode 17,7 tahun terdapat kasus 2.936 serangan jantung pertama dan 324 serangan jantung berulang.Para peneliti menyimpulkan bahwa polusi yang lebih tinggi berkaitan dengan lebih banyak serangan jantung. Namun, risiko itu lebih rendah di antara mereka yang aktif secara fisik.Bersepeda dengan intensitas selama empat jam atau lebih per minggu mengurangi risiko serangan jantung berulang sebesar 31 persen. Selain itu, terdapat penurunan sebanyak 58 persen ketika semua empat jenis aktivitas fisik (dengan total durasi empat jam per minggu atau lebih) digabungkan, terlepas dari kualitas udara.Mereka yang berpartisipasi dalam olahraga memiliki tingkat serangan jantung awal 15 persen lebih rendah dan 9 persen pengurangan risiko yang terkait dengan bersepeda, terlepas dari kualitas udara, kata para peneliti.Dibandingkan dengan partisipan dengan paparan NO2 yang rendah, mereka yang berada di daerah berisiko tinggi memiliki 17 persen peningkatan risiko pada serangan jantung pertama dan 39 persen untuk serangan jantung berulang.(TIN)