Kadar Kolesterol Anda Tinggi? Ini Cara Menguranginya

Jakarta: Kolesterol tinggi sering dikaitkan dengan risiko penyakit berbahaya, seperti jantung dan stroke. Bagi Anda yang mengidap kolesterol tinggi, masih bisa menguranginya dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.



Perlu Anda ketahui bahwa kolesterol tidak selalu berdampak buruk bagi tubuh. Ada dua jenis kolesterol dalam tubuh manusia. Pertama adalah kolesterol LDL. Jenis kolesterol ini berbahaya bagi tubuh dan dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti stroke dan penyakit jantung. Kedua, kolesterol HDL. Jenis ini merupakan kolesterol yang dapat mengangkut kolesterol keluar dari pembuluh darah menuju ke hati. Batas normal kolesterol total dalam tubuh adalah di bawah 200 mg/dl.

Ada enam cara menjalani hidup lebih sehat untuk memerangi kolesterol jahat. Apa saja?



1. Konsumsi makanan sehat



Mayoclinic.org menyarankan Anda agar mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat. Antara lain potongan daging tanpa lemak, susu rendah lemak, dan makanan dengan lemak tak jenuh tunggal yang bisa ditemukan dalam minyak zaitun dan minyak kanola. Makanan yang kaya asam lemak omega-3 juga bermanfaat bagi jantung. Anda bisa mendapatkannya dari ikan salmon, mackerel, walnut, almond, dan biji rami. Anda juga mesti makan serat larut yang terdapat pada buah, sayur, kacang-kacangan, dan lentil.



2. Olahraga rutin



Lakukan olahraga 30 menit per hari. Tak perlu olahraga berat jika Anda nyaris tak punya waktu. Cukup dengan jalan cepat, bersepeda, jogging, berenang, atau datang ke pusat kebugaran. Jika Anda tak sempat olahraga di luar rumah, bisa juga melakukannya di dalam rumah. Misalnya, sit up, push up, atau gerakan lainnya.



3. Berhenti merokok dan minum alkohol



Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sebab, kandungan zat kimia yang terdapat di dalamnya dapat menurunkan kadar kolesterol baik, dan memengaruhi lapisan pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah, serta meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Begitu juga minum alkohol berlebih dapat memicu penyakit serius, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung dan stroke.



4. Jaga berat badan normal



Berat badan ideal sangat baik bagi kesehatan. Lemak berlebih akan menyebabkan timbunan kolesterol, kenaikan tekanan darah, dan penyumbatan arteri yang akan mengganggu kinerja jantung. Mulai sekarang, konsumsi makanan sehat, kurangi camilan berkalori tinggi, dan rutinlah berolahraga.



5. Makan oatmeal



Oatmeal dapat menghambat penyerapan LDL atau kolesterol jahat. Mengonsumsi serat minimal 6 gram (sekitar 1,5 cangkir) atau lebih setiap hari, bisa mengurangi LDL dan kolesterol total di dalam tubuh.



6. Minum suplemen



Selain itu, Anda perlu memeriksa kadar kolesterol secara berkala dan mengelola stres dengan baik. Perubahan gaya hidup saja tidak cukup untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh. Anda memerlukan asupan yang menunjang proses menurunkan kolesterol. Kini ada Nutrive Benecol yang membantu menurunkan kolesterol tujuh sampai sepuluh persen dalam dua hingga tiga pekan. Nutrive Benecol juga dapat menurunkan kolesterol jahat hingga 15 persen, sehingga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung maupun stroke.



Ayo, minum dua sajian Nutrive Benecol setiap hari setelah makan. Ada berbagai varian rasa buah yang enak dan menyegarkan yang bisa Anda pilih, yakni blackcurrant, strawberry, orange dan lychee. Ada juga Nutrive Benecol Cereal dengan varian rasa yang lezat, yakni Vanilla Veggie Mix dan Chocolate. Nutrive Benecol Cereal yang praktis ini setara dengan kandungan serat dalam enam mangkuk oat. Tak usah ragu karena Nutrive Benecol, cara enak turunkan kolesterol.







