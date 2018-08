Pingsan Akibat Melihat Darah, Normal atau Tidak?

Jakarta: Bagi orang yang bekerja di bidang kesehatan, melihat darah mungkin bukan hal yang aneh. Namun, bagi beberapa orang lainnya, melihat darah bisa menjadi hal mengerikan. Bahkan bisa membuat orang pingsan.



Kondisi ini disebut vasovagal syncope, dimana detak jantung dan tekanan darah menurun drastis ketika melihat darah. Ketika tekanan darah menurun secara tiba-tiba, pasokan darah yang berkurang ke otak menyebabkan pingsan. Kecuali Anda menunjukkan tanda-tanda memiliki tekanan darah rendah yang kronis, pingsan karena respons vasovagal bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Alasan lain, orang pingsan saat melihat darah bisa menjadi sifat yang diwariskan. Menurut Fred Jaeger, DO, direktur medis dari Center for Syncope and Autonomic Disorders di Cleveland Clinic, Ohio, pingsan kemungkinan merupakan respons yang diturunkan dari nenek moyang kita.Dr Jaeger juga mengatakan bahwa vasovagal syncope bisa jadi merupakan salah satu contoh dari pertahanan diri yang dilakukan manusia-manusia gua terdahulu. Dengan berpura-pura pingsan, maka lawan mereka akan menganggap mereka sudah mati sehingga akan meninggalkannya begitu saja.Ada baiknya Anda berbaring atau duduk dengan kaki ke atas jika sudah merasakan tubuh lemas akibat melihat darah.