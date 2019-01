4 Keuntungan Memelihara Hewan bagi Kesehatan Tubuh Anda

Jakarta: Memelihara hewan seperti anjing, kucing, kelinci, bahkan ular di rumah tidak hanya memberi kesenangan semata. Kehadiran hewan juga bisa menjadi teman bermain untuk mengisi kekosongan waktu.



Tapi dari beberapa penelitian, ada keuntungan jika kita memelihara hewan. Terutama untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, seperti yang dirangkum Medcom.id berikut ini:

Memelihara hewan memberikan potensi untuk menurunkan tekanan darah, khususnya pada penderita hipertensi (tekanan darah tinggi). Berdasarkan penelitian The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), orang yang memelihara anjing di sekitar memiliki tekanan yang lebih rendah.Memelihara hewan juga dapat mencegah stroke dan menghindari risiko serangan jantung. "Jika Anda memiliki kucing, kemungkinan Anda terkena serangan jantung 30 persen lebih kecil, begitu juga dengan risiko insiden kardiovaskular, sekitar 40 persen lebih kecil untuk mengalami insiden kardiovaskular seperti stroke," kata Dr. Marty Becker, DVM, konsultan dokter hewan untuk Good Morning America dan penulis buku The Owner's Manual."Jika Anda mengalami serangan jantung dan Anda memiliki seekor anjing, Anda secara signifikan akan hidup setahun kemudian," lanjut Dr. Becker.Memelihara hewan dapat menurunkan kolesterol. Menurut CDC, pemilik hewan peliharaan khususnya laki-laki mempunyai kadar kolesterol dan trigliserida yang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memelihara apa-apa.Dr. Becker menyatakan bahwa hewan peliharaan dapat menjadi obat penghilang rasa sakit khususnya orang-orang yang sedang migrain atau radang sendi."Sama seperti Valium, hewan peliharaan mengurangi kecemasan. Semakin sedikit kecemasan, semakin sedikit rasa sakit," tuturnya.Sebuah studi dari Universitas Loyola menemukan bahwa orang yang tidak memelihara hewan setelah operasi membutuhkan obat pereda rasa sakit lebih banyak dibandingkan orang yang memelihara.(FIR)