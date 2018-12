Sayuran Hijau Mampu Mencegah Pelemakan Hati

Jakarta: Mengonsumsi sayuran berdaun hijau dalam porsi besar setiap hari memiliki beragam manfaat. Sayuran hijau juga diklaim mampu mengurangi risiko pelemakan hati bagi yang mengonsumsinya.



Dampak positif sayuran berdaun hijau ini diteliti oleh akademisi dari Karolinska Institutet di Swedia. Para peneliti menguji manfaat sayur-sayuran itu pada tikus percobaan.

"Ketika kami melakukan kepada tikus, kami melihat proporsi lemak yang jauh lebih rendah di bagian hati," kata Mattias Carlstrom, Associate Professor dari Karolinska Institutet di Swedia, mengutip Times of India.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences ini menyebutkan bahwa sayuran berdaun hijau mengandung nitrat anorganik. Kata Carlstrom, kandungan nitrat anorganik ini yang bertanggung jawab dalam mereduksi akumulasi lemak pada bagian hati tikus.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko pelemakan hati akan lebih efektif jika sayuran hijau tadi dikonsumsi bersamaan dengan asupan buah-buahan. Hal ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi serta meningkatkan homeostasis insulin."Ini memiliki efek menguntungkan pada fungsi kardiovaskular dan mengurangi diabetes," imbuhnya.Pelemakan hati umumnya menyebabkan kelebihan berat badan. Meskipun secara umum tidak membahayakan, tapi, jika pelemakan hati sampai pada titik inflamasi (peradangan) dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut (sirosis) serta menurunkan fungsi hati.Pelemakan hati menjadi penyakit yang menyeramkan lantaran belum ada obat yang secara ilmiah mampu menyembuhkan para penderitanya. Untuk itu, studi ini diharapkan memberikan informasi baru dalam upaya pencegahan perlemakan hati melalui pendekatan nutrisi dan farmakologi.(TIN)