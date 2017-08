Fakta Unik tentang Si Tangan Kidal

Metrotvnews.com, Jakarta: Jika Anda merupakan seseorang yang menggunakan tangan kiri atau kidal, berbanggalah, karena Anda juga sama dengan delapan presiden Amerika seperti James A. Garfield, Herbert Hoover, Harry S Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, dan Barack Obama.



Dan ada beberapa fakta unik lainnya juga soal si tangan kidal seperti dilansir dari Rd.com berikut ini:

Menjadi orang kidal menjadi sesuatu yang unik di mata orang lain. Bagi kebanyakan orang dengan tangan kanan, menggunakan tangan kiri seperti sebuah hal yang sangat sulit, apalagi untuk menulis.Namun, Ingrid Hansen, seorang publicist di Launch Media mengatakan bahwa sisi kidal Anda ini bisa jadi sebuah bahan pembuka pembicaraan ketika Anda bertemu dengan orang baru. Mereka pasti akan melihat Anda lalu melemparkan komentarnya.Ingrid juga mengatakan bahwa kebanyakan orang kidal juga merupakan seorang introvert (pribadi yang pendiam), namun Ingrid mengatakan bahwa introvert tak menghalanginya untuk memimpin perusahaan di tempat sekarang ia bekerja.(Baca juga: Orang dengan Tangan Kidal Terbukti Lebih Jenius Si kidal ternyata menurut Robert S. Herbst yang menjabat sebagai jaksa mengatakan bahwa orang kidal merupakan orang yang berpikir di sisi kanan otak, yang mana ini membuat mereka jadi lebih kreatif, analitik dalam berpikir, berbicara, dan penguasaan kemampuan bahasanya juga baik.Herbst juga menambahkan bahwa orang kidal juga merupakan pribadi yang disiplin, ambisius, serta mampu menjadi pemimpin yang baik.Menurut the American Psychological Association, 10 persen dari populasi adalah kidal. Dan menurut studi dari the Journal of Mental and Nervous Disease, musisi, pelukis, penulis cenderung merupakan orang yang menggunakan tangan kirinya (kidal).Spesialis anatomi otak Michael Corballis, PhD, yang sekaligus seorang psikolog di the University of Auckland di New Zealand mengatakan bahwa si kidal merupakan seseorang yang punya cara pikir yang berbeda dengan mereka yang menggunakan tangan kanan.Corballis juga menyebut bahwa Anda akan sangat senang jika ada mereka yang kidal di lingkungan Anda, karena mereka terkadang berpikir sesuatu yang solusinya tidak terpikirkan oleh mereka yang menggunakan tangan kanan.(TIN)