Jangan Buru-buru Beli Baju Baru Setelah Berhasil Menurunkan Berat Badan

Jakarta: Berhasil menurunkan berat badan menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri yang dirasakan. Bahkan, tidak sedikit orang langusng membeli baju baru karena tidak cocok lagi dengan kondisi badan yang kurus.



Namun, Anda disarankan untuk tidak segera membeli baju baru ketika ukuran pakaian sudah tidak sesuai dengan kondisi badan. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar kondisi tubuh akan kembali seperti semula ketika diet tidak dilanjutkan.

(Beradasarkan studi yang dilakukan, terlihat berat badan kembali seperti semula setelah program diet tidak dilanjutkan.Foto: Mike Petrucci/Unsplash.com)

(Penurunan berat badan dan perawatan Anda harus berkelanjutan selamanya. Foto: Artificial Photography/Unsplash.com)

"Kami melihat bahwa individu beralih dari intervensi penurunan berat badan segera untuk mendapatkan berat badan," kata Kathryn Ross dari University of Florida, Gainesville, College of Public Health and Health Professions.Ross mengatakan, beradasarkan studi yang dilakukan oleh timnya, terlihat berat badan kembali seperti semula setelah program diet tidak dilanjutkan. Hal itu merupakan kesimpulan yang dilakukan terhadap 70 orang dewasa penderita obesitas.Ross menjelaskan, selama menjalani program diet, rata-rata peserta mampu mengurangi berat badan hingga 1 pon selama seminggu. Tapi setelah program diet berakhir, berat badan kembali seperti semula.Lalu apakah tidak ada cara untuk mempertahankan berat badan setelah diet? Ross mengatakan, ada cara agar berat badan tetap bertahan meski tidak lagi menjalankan program diet, yaitu aktivitas fisik. Namun aktivitas fisik yang dilakukan harus lebih ekstra, sekitar 200 sampai 300 menit dalam seminggu.Selain olahraga, pola konsumsi makanan juga harus dijaga. Salah satunya membatasi asupan kalori. "kami benar-benar bekerja di hulu. Sangat mudah menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan banyak kalori," terang dia Ross.Sementara itu, Samantha Heller, dari ahli diet menjelaskan bahwa ada perubahan fisiologis dan metabolik yang mempermudah tubuh kembali seperti berat badan semula."Penurunan berat badan dan perawatannya sangat berat. Tubuh seperti tergantung pada berat badan dan saat berdiet, jika Anda terlalu lapar, tubuh kita tidak berpikir makanan tersedia, jadi tubuh mendorong Anda untuk makan lebih banyak," kata Heller.Heller mengatakan salah satu cara agar kondisi tubuh tidak kembali seperti semula setelah diet yaitu menurunkan berat badan secara perlahan. Langkah tersebut juga harus diikuti dengan pola hidup sehat."Penurunan berat badan dan perawatan Anda harus berkelanjutan selamanya. Bila Anda sangat fokus untuk menciptakan kebiasaan makan yang sehat, Anda bisa mempertahankan kebiasaan itu bahkan saat liburan," jelasnya.(TIN)