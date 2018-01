Ketahui 5 Penyebab Kerontokan Rambut

Jakarta: Rambut rontok merupakan hal yang biasa dan umum terjadi. Normalnya, rambut rontok 50 sampai 100 helai per hari. Jika lebih dari itu, patut diwaspadai ada hal yang tidak sehat pada tubuh.



Dilansir dari Reader's Digest, ada 5 penyebab kerontokan pada rambut.

Menurut Institute of Medicine, kurangnya protein menyebabkan rambut Anda berhenti tumbuh, rontok, bahkan berubah warna. Wanita harus mendapatkan setidaknya 46 gram protein per hari. Neva Cochran, ahli diet dari Dallas, Texas merekomendasikan agar asupan protein berasal dari berbagai sumber makanan, bukan hanya daging. Misalnya saja kacang-kacangan.Kekurangan zat besi dapat menyebabkan rambut rontok. Wanita berusia antara 19 sampi 50 tahun harus mendapatkan 18 mg zat besi per hari, dan wanita berusia lebih dari 51 tahun harus mendapatkan asupan zat besi 8 mg per hari. Namun Cochran tidak menyarankan untuk memilih asupan zat besi instan untuk memenuhi kebutuhan harian.Situasi yang sangat membuat stres seperti diagnosis penyakit berat, atau kematian seseorang yang Anda cintai dan sebagainya bisa memicu kerontokan rambut. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara mengendalikan tingkat stres yang Anda alami.Tubuh Anda mengalami perubahan selama masa kehamilan. Kadar estrogen yang berubah selama masa kehamilan membuat rambut Anda yang seharusnya rontok menjadi tidak rontok. Dan setelah Anda melahirkan, seluruh rambut yang seharusnya rontok secara alami tersebut akan rontok, jelas Omeed Memar, MD, PhD, asisten profesor dermatologi klinis di Northwestern University's Feinberg School of Medicine.Tiroid pada tubuh bertanggung jawab untuk membantu mengatur fungsi tubuh penting seperti siklus menstruasi, denyut jantung, dan suhu tubuh Anda. Masalah dengan kelenjar vital ini dapat mempengaruhi banyak aspek kesehatan Anda, termasuk rambut Anda. Menurut Web MD, tiroid yang terlalu aktif dan kurang aktif dapat menyebabkan rambut rontok. Jika Anda mengalami kerontokan rambut secara tidak normal dan gejala penyakit tiroid lainnya, konsultasikan dengan dokter.(DEV)