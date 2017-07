Panduan Diet Pisang untuk Menurunkan Berat Badan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan buah pisang, bahkan para ahli gizi telah membuktikan ternyata buah yang kaya pottasium ini adalah buah terbaik untuk menurunkan berat badan.



Diet menggunakan buah pisang cukup mudah dan nyaman untuk dijalankan. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk memperbanyak air putih karena pisang mengandung banyak serat. Di bawah ini panduan mengikuti diet dengan buah pisang yang bisa Anda tiru.

Seperti diketahui, sarapan sangat penting untuk menopang tubuh sebelum melakukan aktifitas seharian. Mulailah dengan mengkonsumsi dua buah pisang. Jika setelah 15 menit masih merasa lapar, Anda bisa menambahkannya ke dalam semangkuk oatmeal.Konsumsilah makanan yang mengandung pisang, atau Anda bisa menggantinya dengan semangkuk pisang, salad atau jus. Pastikan Anda memakan empat sampai lima pisang pada sat makan siang. Pisang kecil lebih baik dikonsumsi sebab kalorinya tak terlalu tinggi. Kemudian, akhiri makan siang dengan pisang.Anda perlu makan malam sebelum jam 19.30. Disarankan untuk mengkonsumsi lauk dengan beras merah. Atau Anda bisa makan roti bersama pisang.Saat menjalani diet pisang ini, Anda perlu rutin minum air putih. Disarankan untuk minum air putih dengan suhu ruangan.Jika Anda merasa lapar pada siang hari, pilihlah camilan sehat yang rendah kalori namun berenergi tinggi. Buah dan sayuran rebus bisa menjadi pilihan, begitu pula dengan popcorn.Anda juga perlu untuk mengatur waktu tidur, paling tidak 8 jam tiap hari. Ini dibutuhkan untuk membantu proses penurunan berat badan menjadi lebih efektif. Waktu tidur yang baik yaitu empat jam setelah Anda makan.(ROS)