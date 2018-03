Perhatikan Hal Ini Sebelum Membeli Lipstik

Jakarta: The Food and Drug Administration dari Amerika Serikat sudah mulai melakukan penelitian mengenai lipstik sejak 2007, dan menemukan bahwa sebanyak 61 persen dari 33 merek lipstik populer dinyatakan positif mengandung timbal.



Penelitian lebih luas yang dilakukan FDA pada 2010 menemukan bahwa timbal ditemukan di lebih dari 400 lipstik.

Meski demikian, para peneliti di University of California menemukan bahwa timbal bukanlah satu-satunya logam beracun, ada pula kandungan kromium, aluminium, dan mangan pada produk kecantikan."Kontaminasi timah di lipstik adalah masalah yang dapat berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak-anak yang selalu ingin tahu apa saja yang ada di dalam tas ibu mereka," kata Janet Nudelman, direktur BCPP's Campaign for Safe Cosmetics, dilansir dari Reader Digest."Para pria juga berisiko terkena paparan timbal asetat dari pewarna rambut pria, dan sumber-sumber lainnya," tambahnya.Timbal menimbulkan risiko kesehatan bagi pria dan wanita dari segala umur, namun anak-anak pun harus ekstra hati-hati terhadap produk-produk yang mengandung timbal."Masalah utama pada timbal adalah kandungan neurotoksin yang berpengaruh pada otak," jelas Nneka Leiba, direktur Healthy Living Science di EWG."Jadi ini sangat berbahaya bagi anak-anak karena otak mereka belum berkembang sepenuhnya."Para ahli sepakat bahwa tidak ada batas aman bagi kandungan timbal. Jumlah yang rendah dapat menyebabkan kelemahan, kenaikan tekanan darah, dan anemia. Sedangkan kandungan yang lebih tinggi bisa merusak otak, ginjal, dan organ tubuh lainnya dan ini bisa mengancam jiwa."Konsumen harus memilih lipstik yang sudah lulus uji kandungan timbalnya. Para konsumen harus mengetahui apakah merek lipstik favorit mereka tidak terkontaminasi kandungan timbal. Jadilah konsumen yang cerdas dengan peduli terhadap apa yang Anda beli," kata Nudelman.(DEV)