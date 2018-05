Selain Mudah Marah, Ini yang Terjadi jika Tubuh Dehidrasi

Jakarta: Air merupakan komponen yang sangat penting bagi tubuh. Seperti diketahui, 70 persen tubuh manusia terdiri air. Itu sebabnya, kekurangan asupan cairan bisa menyebabkan dehidrasi.



Apa yang terjadi jika tubuh dehidrasi? berikut ulasannya seperti dilansir dari Elite Daily.

Jika Anda merasa pusing sepanjang waktu, meskipun Anda tahu Anda sudah cukup tidur, minum air mungkin menjadi langkah pertama untuk mendapatkan energi Anda kembali. Selain itu, dehidrasi tidak hanya dapat menyebabkan Anda kurang fokus dan merasa lelah, tetapi juga bisa membuat Anda mudah marah.Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa dehidrasi ringan dapat memiliki efek besar pada tingkat energi, kognisi, dan suasana hati Anda.Jarang buang air kecil bisa menjadi pertanda bahwa Anda harus lebih banyak minum air. Menurut Medical News Today, rata-rata Anda harus buang air kecil sekitar 4 sampai 10 kali sehari, dan menjadi tolok ukur Anda terhidrasi dengan baik.Jika Anda tidak minum cukup air, maka kulit akan lebih terlihat keriput dan mudah iritasi. Menurut ahli Dermalogis, kulit sebagian orang bisa memproduksi lebih banyak minyak ketika mengalami dehidrasi, yang berujung pada jerawat. Solusinya cukup sederhana yaitu dengan memperbanyak konsumsi air.Penelitian dari Journal of Athletic Training menunjukkan bahwa rasa lelah di otot adalah tanda bahwa Anda membutuhkan lebih banyak cairan. Kurang cairan juga dapat menyebabkan kram otot ketika berolahraga.Air liur berfungsi untuk membersihkan partikel makanan di lidah dan di antara gigi yang dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri. Jika mulut Anda kering, bakteri akan tetap berada di mulut, berkembang biak, dan bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap.(DEV)