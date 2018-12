Cara Mengobati Infeksi Saluran Kemih di Rumah

Jakarta: Infeksi saluran kemih (ISK) adalah salah satu infeksi yang paling sering terjadi terutama bagi wanita. Kebanyakan infeksi ini terjadi karena bakteri masuk ke saluran kemih dan menyebabkan peradangan serta rasa sakit.



Wanita memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri dapat masuk jauh lebih mudah daripada melalui organ intim pria. Gejala ISK seperti rasa terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil dan nyeri di bagian intim.

Dokter umumnya akan memberikan obat antibiotik untuk membersihkan bakteri yang menyebabkan infeksi. Tetapi, Anda juga bisa meredakan rasa tidak nyaman dengan pengobatan rumahan sederhana seperti berikut:Minum kopi, makanan pedas, dan makanan manis akan mengiritasi saluran kemih. Ini akan menurunkan aliran darah ke kandung kemih, yang akan membuat sistem kekebalan sulit melawan infeksi.Minum banyak air ketika mengalami ISK dan mengosongkan kandung kemih sesering mungkin dapat membantu membuang bakteri.Menggunakan bantalan pemanas atau mengompres dengan botol air panas di atas perut bagian bawah dapat membantu meringankan rasa tidak nyaman dari ISK.Studi terbaru menunjukkan bahwa ekstrak tanaman bearberry dapat membantu mengatasi ISK karena sifat antimikroba tumbuhannya. Namun, tanaman bearberry atau uva ursi juga bisa berbahaya jika tidak diolah dengan benar.Vitamin C dikenal membantu mencegah ISK dengan cara mengasamkan urine yang dapat membunuh bakteri tertentu dalam saluran kemih. Tapi, jika Anda sudah mengalami gejala ISK, vitamin C tidak akan efektif membunuh bakteri kecuali Anda mengetahui jenis bakteri penyebab ISK. Sehingga, vitamin C tidak dapat menyembuhkan infeksinya.(FIR)