Gunakan Minyak Esensial Ini untuk Menghindari Gigitan Nyamuk

Jakarta: Minyak esensial dikenal mampu merileksasi pikiran. Namun, tahukah Anda jika minyak ini juga bisa digunakan untuk mengusir nyamuk?



Berikut ini minyak esensial yang direkomendasikan untuk menghalau nyamuk.

Dilansir dari WebMD, cinnamon oil memiliki fungsi membunuh jentik-jentik nyamuk dan menghindarkan Anda dari gigitan serangga. Hancurkan bubuk kayu manis dan campurkan dengan sedikit air. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan campuran ini untuk diletakan pada tempat yang memiliki jentik atau dioleskan pada tangan.Menurut American College of Healthcare Sciences, selain ampuh dalam mengusir nyamuk, tea tree oil juga dapat membantu meringankan iritasi akibat gigitan atau sengatan serangga.The Centers for Disease Control juga merekomendasikan untuk menggunakan lemon eucalyptus oil untuk mencegah gigitan nyamuk. Dengan mengoleskannya ke seluruh kulit bisa menjadi salah satu langkah awal untuk mengusir nyamuk di rumah Anda.Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Florida menemukan bahwa semprotan pembunuh serangga yang mengandung soybean oil atau minyak kacang kedelai dapat membantu untuk mengusir nyamuk.Nepetalactone, minyak esensial dalam tumbuhan catnip yang memberikan bau khas sepuluh kali lebih efektif.(DEV)