Pengobatan Alami Saat Kulit Ibu Hamil Terbakar Matahari

Jakarta: Pada saat memasuki musim panas, salah satu tempat yang mungkin menjadi pilihan untuk menikmatinya adalah pantai. Namun terlalu lama berjemur di pantai bisa menyebabkan kulit Anda terbakar matahari atau sunburn yang dapat membuat Anda merasa tidak nyaman.



Ada berbagai macam obat-obatan yang beredar untuk mengobati sunburn yang Anda alami. Namun bagi ibu hamil, perlu memilih pengobatan yang tepat agar tidak membahayakan bagi kandungan mereka.

Dikutip dari Romper, berikut ini adalah pengobatan bagi sunburn yang dialami oleh ibu hamil agar tidak membahayakan kandungan mereka.Mandi dengan air bersuhu normal bisa menjadi pilihan terbaik dan mudah bagi ibu hamil saat mengalami sunburn. Dengan melakukannya Anda bisa mengurangi cukup banyak rasa terbakar atau panas pada kulit Anda. Atau bisa juga berendam dalam bak mandi untuk meredakan rasa terbakar di kulit. Lidah buaya juga dianggap bisa menjadi salah satu bahan untuk meredakan rasa sakit akibat sunburn. Tanaman lidah buaya mengandung bahan kimia yang tidak hanya dingin, tetapi melembapkan kulit, menurut University of Arkansas School of Medical Science. Lidah buaya dapat mengurangi rasa gatal dan perasaan terbakar akibat sengatan matahari berlebih.Menurut Carl Korn, MD, seorang dermatolog, menambahkan cuka sari apel atau cuka putih yang ditambahkan ke dalam air dingin dapat membantu meredakan rasa sakit pada kulit yang memerah."Bahan-bahan ini merupakan astringen yang luar biasa yang dapat menenangkan rasa sakit akibat sinar matahari." Selain itu, Anda juga bisa menggunakan oat untuk mandi. Mandi dengan oat dapat membuat kulit yang terbakar menjadi lembap.Madu sudah sejak lama dianggap dapat menjadi obat untuk luka sampai kulit yang terbakar. Entah itu menggunakannya dalam rendaman atau hanya dioleskan pada luka bakar, madu mengandung antimikroba dan sifat pelembap yang benar-benar dapat membantu.Kathi Kemper, M.D., penulis The Holistic Pediatrician mengatakan kepada Parents bahwa, "Studi menunjukkan madu mungkin bekerja lebih baik daripada beberapa krim antibiotik untuk mempercepat penyembuhan, mengurangi infeksi, dan meminimalkan rasa sakit akibat terkena sinar matahari."(TIN)