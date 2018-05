Sembilan Jenis Karbohidrat yang Mengandung Banyak Gula

Jakarta: Karbohidrat memang diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Namun, beberapa sumber karbohidrat banyak mengandung gula sehingga kurang baik untuk Anda yang menderita diabetes.



Karbohidrat kompleks seperti gandum dan oats sanga disarankan, namun sembilan jenis karbohidrat ini sebaiknya dibatasi konsumsinya.

Dilansir dari Women's Health, kue beras sebenarnya hanyalah kalori kosong yang tidak akan membuat Anda kenyang. Tukar kue beras dengan satu iris roti gandum utuh untuk mendapatkan banyak serat.Nasi putih tidak memiliki serat karena pengolahannya. Ada sekitar 36 gram karbohidrat dalam seperempat cangkir nasi.Meskipun sereal dicampur dengan granola, ini tetap memiliki banyak gula. Untuk porsi 3/4 cangkir, mengandung sekitar 22 gram karbohidrat.roti putih memiliki sekitar 31 gram karbohidrat per irisan. Ini umumnya dimurnikan sehingga roti kehilangan nutrisi. Ganti roti putih dengan gandum utuh atau roti dari biji-bijian yang mengandung lebih banyak nutrisi.Camilan asin yang disukai anak-anak hingga orang dewasa ini memang lezat tapi mengandung karbohidrat yang tidak perlu bagi tubuh.Seringkali muffin dilihat sebagai makanan yang sehat ketika ditaburi tambahan buah atau gandum. Tetapi, banyak muffin yang mengandung 46 gram karbohidrat dan 350 kalori.Pasta mengandung banyak karbohidrat dengan hampir 43 gram karbohidrat per cangkir yang dimasak.Secangkir jus apel tanpa pemanis sebanyak 12 ons mengandung sekitar 48 gram karbohidrat yang mungkin tidak diharapkan banyak orang karena ini adalah cairan. Anda bisa menggantinya dengan air putih yang ditambah irisan lemon atau air kelapa yang memiliki 9 gram karbohidrat per cangkir.Yogurt baik untuk kesehatan pencernaan. Namun, itu jika Anda mengonsumsi yogurt tanpa rasa atau tawar. Yogurt dengan aneka rasa dan pemanis mengandung gula dan karbohidrat.(DEV)