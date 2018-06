Lima Penyebab Anda Sering Merasa Cepat Lelah

Jakarta: Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam.



Di bawah ini ada beberapa faktor penyebab seseorang mudah lelah.

Karbohidrat olahan memicu kenaikan gula darah, sehingga pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah besar untuk mengeluarkan gula darah, dan masuk ke dalam sel. Untuk mengatasi kelelahan, ganti gula dan karbohidrat olahan dengan makanan utuh yang kaya serat, seperti sayur dan kacang-kacangan.Ketika tubuh kurang asupan kalori, metabolisme akan melambat untuk menghemat energi, sehingga menyebabkan kelelahan. Tubuh membutuhkan minimal 1.200 kalori per hari guna mencegah perlambatan metabolisme.Kurang tidur membuat tubuh Anda menjadi lesu, mudah lelah dan tak semangat beraktivitas. American Acedemy of Sleep Medicine and Sleep Research Society menyarankan orang dewasa butuh rata-rata tujuh jam untuk mendapat tidur yang berkualitas. Jika tidur Anda cukup dan berkualitas, maka Anda akan terbangun dengan perasaan semangat dan tubuh terasa segar.Agar mendapatkan tidur berkualitas, disarankan Anda melakukan aktivitas fisik pada siang hari, juga rutin berolahraga. Biasakan juga tidur pada rentang waktu yang sama setiap malam. Jika Anda memiliki gangguan tidur, segera konsultasikan dengan dokter.Stres kronis dapat berdampak pada tingkat energi dan kualitas hidup Anda. Anda disarankan mengelola stres dengan baik untuk menghindari kelelahan. Anda juga disarankan untuk melakukan relaksasi dengan yoga maupun meditasi untuk mengihlangkan stres, dan membuat Anda lebih enerjik.Kurangnya asupan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan kelelahan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sejumlah mahasiswa di Korea yang rajin mengonsumsi makanan berprotein tinggi seperti ikan, daging, dan telur dua kali sehari membuat mereka tak cepat lelah.Selain makanan yang disebutkan tadi, sumber protein yang tak kalah bergizinya adalah susu.Masukkan Entrasol ke dalam menu harian Anda karena mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sehingga membantu memenuhi nutrisi harian.Entrasol juga dilengkapi dengan Hytolive sebagai antioksidan alami, P-Bone untuk menjaga kepadatan tulang, Omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan sendi, Hi-Fiber untuk menjaga kesehatan pencernaan, serta kandungan 1o vitamin dan 5 mineral.Entrasol membantu memenuhi kecukupan gizi, khususnya Anda yang berumur 30 tahun ke atas sehingga produktivitas tetap terjaga.Masih ragu karena khawatir berat badan naik akibat minum susu? Jangan takut. Entrasol lebih sedikit mengandung lemak sehingga tak akan membuat berat badan melonjak. Jangan tunda lagi, minum Entrasol setiap hari agar tetap sehat dan bugar. Manfaat Entrasol akan makin optimal jika Anda juga rutin berolahraga minimal 30 menit, tiga kali dalam seminggu.(ROS)