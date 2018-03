4 Kebiasaan Berdandan yang Bisa Merusak Kulit

Jakarta: Make up memang memang bisa membuat wanita menjadi lebih cantik. Namun, pemakaian yang tidak tepat justru bisa merusak kulit. Berikut ini contoh pemakaian make up atau produk kecantikan yang tidak tepat, dilansir dari Boldsky.



1. Pengelupasan kulit secara berlebihan

Scrubbing atau pengelupasan kulit memang penting untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dan membantu produksi sel kulit baru. Pastikan Anda mengunakan scrub yang lembut dan tak menyebabkan abrasi pada kulit. Baiknya lakukan pengelupasan kulit seminggu sekali. Jika dilakukan secara berlebihan, pori-pori akan membesar sehingga kotoran mudah masuk dan dapat memicu jerawat.Saat berolahraga, cukup gunakan tabir surya. Hindari memakai make up karena dapat menyumbat keringat yang keluar dari pori-pori. Selain itu, make up yang bercampur dengan kotoran dan bakteri dapat menyebabkan jerawat.Waxing adalah solusi cepat untuk menghilangkan bulu yang tak diinginkan. Namun, perawatan secara berlebihan dapat membuka pori-pori dan menghilangkan elastisitas kulit lebih cepat sehingga mempercepat penuaan.Make up tebal digunakan dalam beberapa acara penting, namun sebaiknya tak setiap hari. Lebih baik menggunakan BB atau CC cream untuk sehari-hari karena produk tersebut melembabkan sekaligus melapisi kulit namun tetap ringan.(DEV)