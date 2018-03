Bawang Putih dan Pisang untuk Usus Lebih Sehat

Jakarta: Kesehatan usus kini semakin menjadi pembahasan penting di dunia nutrisi. Pasalnya, usus bertanggung jawab atas keadaan kulit, suasana hati, dan kekebalan tubuh Anda. Menjaga kesehatan usus menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya kini.



Untuk membuat usus lebih sehat, probiotik adalah kuncinya. Menambahkan produk fermentasi alami dalam makanan Anda adalah cara terbaik untuk menikmati semua manfaatnya.

(Yogurt sudah dikenal mengandung bakteri hidup probiotik yang menjaga bakteri baik dalam usus tetap hidup. Foto: Rezel Apacionado/Unsplash.com)

(Pisang sudah dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pisang mengandung prebiotik alami yang tinggi. Namun, jika Anda tak suka pisang, Anda bisa mengganti buah-buahan lain yang kaya serat prebiotik seperti semangka, persik, nektarin, kurma, dan buah ara. Foto: Tought Catalog/Unsplash.com)

Berikut adalah 10 makanan terbaik untuk membuat usus Anda sehat berdasarkan buku Amanda Hamilton dan Hannah Ebelthite "The G Plan Diet".Bawang putih adalah prebiotik alami yang memberi Anda vitamin B6 dan c, mangan, dan selenium. Selain mengandung allicin yang membantu memperbaiki sirkulasi dan kesehatan jantung, ini juga bagus untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi batuk.Pisang sudah dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pisang mengandung prebiotik alami yang tinggi. Namun, jika Anda tak suka pisang, Anda bisa mengganti buah-buahan lain yang kaya serat prebiotik seperti semangka, persik, nektarin, kurma, dan buah ara.Ini adalah penyedia serat prebiotik tinggi lainnya. Asparagus dapat dikukus, dipanggang atau digoreng. Sayuran ini kaya akan vitamin B, antioksidan A, C dan E, vitamin K dan kromium, juga memiliki sifat diuretik sehingga membantu Anda dengan masalah penyimpanan air. Yogurt sudah dikenal mengandung bakteri hidup probiotik yang menjaga bakteri baik dalam usus tetap hidup. Pilih yogurt yang tanpa pemanis. Sedangkan kefir merupakan minuman yogurt yang mengandung tiga kali kekuatan probiotik. Kefir mengandung protein, kalsium, potasium, asam folat, asam laktat, biotik, vitamin K dan B.Sayuran fermentasi semakin dikenal karena manfaat kesehatannya. Metode dasar pembuatannya yakni lacto-fermentation melibatkan perendaman sayuran di air mereka sendiri, atau air garam, dan membiarkan bakteri tumbuh. Bakteri memecah semua gula nabati dan produsen asam laktat.Ini adalah makanan sumber lemak, protein, serat dan mineral tak jenuh, juga prebiotik. Pilihlah kacang dan biji yang tidak tercermar dan tawar, tanpa bumbu tambahan untuk menambah rasa.Miso adalah bumbu Jepang yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai, beras merah. Tambahkan pada masakan sup atau kaserol di akhir memasak untuk tetap menjaga probiotik utuh.Ini merupakan minuman teh yang difermentasi. Kombucha adalah campuran teh hitam, hijau, dan gula. Minuman ini mengandung enzim, polifenol, asam amino, vitamin B dan C.(TIN)