Melakukan Zumba di Dalam Air Asyik Sekaligus Menyehatkan

Jakarta: Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan. Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular.



Penyakit jantung sendiri bisa terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan darah, kolesterol tinggi, dan diabetes. Semuanya dapat terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, diet yang tidak terkontrol, dan kurang olahraga.

(Aqua Zumba (zumba yang dilakukan di dalam air). Foto: Dok. ZIN Eva Susanti, instruktur Aqua Zumba)

Olahraga isometrik seperti push up atau sit up dan olahraga berat lainnya tidak dianjurkan untuk pengidap penyakit jantung. Olahraga berat dapat menyebabkan kelelahan berlebih yang justru dapat memicu serangan jantung.Namun olahraga akuatik yang merupakan olahraga low impact cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah jantung. Hal ini karena olahraga ini dapat mengurangi tekanan pada tulang, sendi, dan otot.Jenis olahraga ini biasanya dilakukan di kolam renang yang dangkal ataupun setinggi dada peserta. Salah satunya yang bisa dicoba adalah dengan melakuan Aqua Zumba (zumba yang dilakukan di dalam air).(Baca juga: Strong by Zumba, Tak Sekadar Menari "Konsep Aqua Zumba yaitu memadukan filosofi latihan zumba yang menggabungkan gerakan musik dan tarian dengan resistensi air. Karena resistensi alami, setiap langkah memiliki tantangan tersendiri dan menambah intensitas latihan, tetapi juga aman untuk kondisi jantung karena olahraga ini merupakan olahraga low impact," kata ZIN Eva Susanti, instruktur Aqua Zumba saat ditemui Medcom.id di kawasan Jakarta selatan, Selasa, 9 Oktober 2018.Meskipun demikian, ia juga merekomendasikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter terkait kondisi kesehatan sebelum menjadikan olahraga Aqua Zumba atau olahraga lainnya ke dalam rutinitas."Aqua Zumba merupakan olahraga yang menyenangkan untuk semua orang bahkan untuk orang tua. Tidak ada batasan, baik usia maupun jenis kelamin bahkan orang yang tidak bisa berenang pun dapat mengikuti kelas Aqua Zumba," kata ZIN Eva Susanti.Di Aqua Zumba, para peserta harus melakukan gerakan untuk otot yang cukup banyak dengan meregangkan lengan dan mengangkat kaki di dalam air. Setiap langkah dalam Aqua Zumba dapat membantu mengencangkan otot-otot tubuh.Dengan demikian, berolahraga di kelas Aqua Zumba selama 60 menit dapat membakar hingga 400 kalori. Artinya, olahraga ini dapat membantu menurunkan berat badan secara efektif atau pun sekedar untuk mempertahankan berat badan.(TIN)