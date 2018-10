Bayam Ampuh Cegah Kebutaan

Jakarta: Sebuah penelitian menyebutkan bahwa konsumsi nabati nitrat, banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau, dapat mengurangi risiko gangguan mata yang dapat memicu kebutaan, yaitu degenerasi makula dini terkait usia (AMD).



Studi yang diterbitkan dalam Journal of Academy of Nutrition and Dietetics tersebut telah mewawancarai lebih dari 2.000 orang dewasa Australia berusia di atas 49 tahun dan mengikuti mereka selama 15 tahun.

Mereka menemukan bahwa partisipan yang mengonsumsi 100-142 mg nitrat sayuran per hari memiliki risiko 35 persen lebih rendah menderita AMD dini dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari 69 gm nitrat sayuran."Hubungan antara nitrat nabati dan degenerasi makula dapat memiliki implikasi penting. Untuk pertama kalinya, efek dari diet nitrat pada risiko degenerasi makula diperhitungkan," ujar pemimpin penelitian Bamini Gopinath.Penelitian tersebut melihat bahwa tinggi asupan nitrat nabati dapat menurunkan risiko berkembangnya tanda-tanda awal degenerasi makula. Namun, mengonsumsi lebh dari 142 mg nitrat nabati setiap hari tak menunjukkan manfaat.Bagi Anda yang ingin terhindar dari gangguan mata tersebut, cobalah perbanyak konsumsi sayuran seperti bayam dan bit yang tinggi nitrat nabati.(ELG)