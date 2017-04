Cara Tetap Fit Tanpa Harus Olahraga Berat

Metrotvnews.com, Jakarta: Tubuh yang bugar dan sehat bisa didapat dengan menjaga pola makan dan aktif bergerak. Mendapatkan tubuh yang bugar tak harus dengan olahraga keras atau sering pergi ke tempat olahraga.



Apabila Anda termasuk orang yang tak suka pergi olahraga ke tempat fitness atau lainnya, Anda bisa tetap bergerak aktif meski hanya berada di rumah atau melakukan kegiatan yang sederhana.

Pekerjaan rumah yang ini mungkin malas Anda lakukan. Tapi, penelitian telah membuktikan bahwa menyedot debu, dan mengepel sangat baik seperti Anda melakukan olahraga di tempat fitness. Bukti telah menunjukan bahwa melakukan bersih-bersih di rumah dapat membakar kalori 315 per jam atau sama dengan melakukan pilates selama 20 menit.Tinggalkan kendaraan Anda, dan cobalah tantang diri untuk berjalan kaki 10 ribu langkah setiap hari. Kegiatan ini juga bisa membakar kalori terlebih jika Anda membawa tas belanja yang dapat membentuk otot bisep.Kunci untuk membakar kalori adalah menggerakkan seluruh tubuh Anda. Jadi, nyalakan musik dan menarilah. Menari adalah salah satu bentuk aerobik yang tanpa disadari ini adalah bagian dari olahraga. Jumlah kalori yang dibakar tergantung pada berat badan Anda, lama waktu Anda menari dan intensitas latihan.Para ahli juga mengatakan bahwa menari dapat meningkatkan kesehatan psikologis. Menari juga dapat mengurangi rasa lelah.Perbanyak asupan teh hijau dan air untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang banyak. Ketika Anda minum air dingin, tubuh menggunakan kalori tambahan untuk menghangatkan air sampai suhu tubuh. Ini membuat Anda mengalami penurunan berat badan bahkan tanpa usaha yang keras.Minum cukup air dapat membuat kulit Anda tetap terhidrasi dan menyingkirkan limbah beracun. Teh hijau dapat meluruhkan lemak Anda jika dikombinasikan dengan olahraga dan minum setidaknya tujuh gelas teh hijau.Para ahli memperkirakan, 30 menit bercinta dapat membakar 85 hingga 150 kalori. Secara teori, Anda perlu membakar 3500 kalori untuk menghilangkan satu kilogram berat badan Anda. Seks merupakan cara yang menyenangkan dan dapat menurunkan berat badan perlahan juga membuat tidur semakin lelap.Menurut peneliti di Unviversity of Quebec Kanada, laki-laki membakar 4,2 kalori setiap menit, dan wanita membakar 3,1 kalori per menit saat berhubungan seks. Ini mirip dengan latihan intensitas sedang seperti bermain tenis atau bersepeda.(ELG)