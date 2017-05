Selain Merokok, Ketahui 8 Faktor Penyebab Kerusakan Hati

Metrotvnews.com, Jakarta: Hati termasuk organ vital yang memiliki sejumlah fungsi penting di dalam tubuh, seperti mengolah nutrisi, melawan infeksi, menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk pembekuan darah, dan masih banyak lagi. Dengan fungsi yang begitu penting, hati juga rentan terhadap kerusakan.



Ada banyak penyebab yang bisa memicu kerusakan hati, mulai dari kebiasaan minum alkohol, obat-obatan, hingga faktor gaya hidup. Berikut selengkapnya seperti dilansir dari laman Health.

Obesitas menjadi salah satu pemicu penyakit Perlemakan Hati Non-Alkohol (NAFLD) di AS. Selain obesitas, penyakit tersebut berkaitan dengan sindrom metabolik dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak lemak di hati dapat memicu sirosis dan gagal hati.Soda mengandung gula tinggi yang memicu meningkatnya berat badan atau obesitas. Hal inilah yang kemudian berujung pada kerusakan hati. Studi terbaru yang diterbitkan The Journal of Hepatologi menemukan, orang yang minum satu atau lebih soda/minuman manis memiliki risiko perlemakan hati yang lebih tinggi dibanding mereka yang jarang minum-minuman tersebut. Dalam penelitian tersebut, orang gemuk dikatakan lebih berisiko.Penelitian sebelumnya juga menemukan, orang yang mengonsumsi dua soda/minuman manis setiap hari selama enam bulan menunjukkan tanda-tanda penyakit perlemakan hati.Asetaminofen dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kegagalan hati, bahkan kematian. Jangan pernah mengambil lebih dari dosis asetaminofen lebih dari yang direkomendasikan dokter. "Kandungan asetaminofen ada pada puluhan produk, termasuk formula yang dimasukan pada obat batuk dan pilek," ujar Daniel F Schafer, MD, profesor penyakit dalam di University of Nebraska Medical Center di Omaha.Selain asetaminofen, beberapa obat-obatan juga dapat membahayakan fungsi hati. Misalnya, penggunaan steroid anabolik jangka panjang dikaitkan dengan risiko kanker hati. Steroid anabolik sering digunakan para atlet untuk menunjang performa mereka. Obat-obatan terlarang termasuk heroin, kokain, dan obat disosiatif juga bisa menyebabkan kerusakan hati.Hepatitis B dan C kronik bertanggung jawab untuk sebagian besar kasus kanker hati di seluruh dunia. Hepatitis C- yang banyak terjadi di AS - menyebar melalui kontak darah lewat jarum suntik, seks bebas, dan transfusi darah. Membuat tato dengan jarum yang tidak steril juga meningkatkan risiko hepatitis C.Hepatitis C kronis dijuluki silent killer. Banyak orang baru mengetahui mengidap penyakit tersebut ketika sudah sampai tahap sirosis sehingga pengobatan sudah terlambat dilakukan. Sementara itu, hepatitis B lebih banyak terjadi pada anak-anak. Penyakit yang juga menginfeksi lewat darah itu bisa dicegah dengan pemberian imunisasi pada anak.Genetika memberi banyak pengaruh untuk kesehatan Anda. Penyakit herediter hemochromatosis, misalnya, menyebabkan penumpukan zat besi di dalam tubuh yang dapat menyebabkan sirosis dan gagal hati. Ada juga penyakit Wilson. Meski jarang terjadi, penyakit ini mengakibatkan penumpukkan tembaga di dalam tubuh, tidak hanya merusak hati tetapi juga otak dan organ tubuh lainnya.Penyakit autoimun tertentu dapat memengaruhi fungsi hati. Hepatitis autoimun merupakan contoh dimana sistem imun menyerang hati. Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun diduga genetik berperan.Merokok dapat meningkatkan risiko kanker dan sirosis hati. Bahan kimia beracun dalam asap tembakau dapat menyebabkan peradangan yang berujung pada sirosis. Merokok juga dapat meningkatkan produksi sitokin, bahan kimia yang meningkatkan peradangan dan kerusakan sel hati. Pada penderita hepatitis B dan C, merokok dapat meningkatkan risiko karsinoma hepatoselular, salah satu bentuk kanker hati.Meskipun faktor lain berperan, penyalahgunaan alkohol tetap menjadi penyebab utama sirosis dan berbagai jenis kerusakan organ hati. Pecandu berat alkohol memiliki 10-15 persen risiko untuk mengembangkan jaringan parut di organ hati.(DEV)