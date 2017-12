Kecanduan Game Bisa Termasuk Gangguan Mental

Ashes of the Singularity Beta, Merupakan game real-time strategy (RTS) yang mengajak pemain untuk menaklukan musuh melalui ar…

Kamis, 05 Mar 2015 10:14

Bethesda mengumumkan bahwa Wolfenstein: The Old Blood, prekuel dari Wolfenstein: The New Order akan dirilis pada tanggal 5 Mei.…