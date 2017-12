Manfaat Nanas untuk Kesehatan dan Cara Lain Menikmatinya

Jakarta: Buah nanas sangat dikenal dan disukai orang banyak, karena rasanya segar. Bukan hanya soal rasa, nanas mengandung banyak manfaat untuk kesehatan.



Anda perlu mengetahui manfaat nanas, seperti di bawah ini:



1. Menambah daya tahan tubuh



Nanas mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan imun tubuh dan membantu menyembuhkan pilek. Lebih dari itu, nanas bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, asam urat, kanker, katarak, dan stroke. Bahkan, menurut Linus Pauling Institut, nanas membantu mencegah tekanan darah tinggi dan diabetes.



2. 'Rumah vitamin'



Nanas bebas kolesterol dan lemak. Satu gelas nanas mengandung 80 kalori, 2 rams serat, dan satu gram protein. Buah dari family bromeliad ini mengandung 40 persen vitamin C harian, 10 persen kebutuhan tiamin, delapan persen kebutuhan vitamin B6 dan enam persen nilai harian magnesium. Selain itu, dalam buah nanas terdapat empat persen riboflavin, folat, niasin, dan besi.



3. Cegah gangguan pencernaan



Nanas juga mengandung bromelain, yakni enzim yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan, luka, sinus, dan artitis yang terinfeksi.





Cara Lain Menikmati Nanas



Untuk menikmati nanas, Anda tak hanya bisa menyantapnya secara langsung atau membuatnya menjadi jus. Kini, ada aneka inovasi makanan ringan yang terbuat dari nanas dari Sei Pakning, Riau.

Anggota Kelompok Tani Tunas Makmur mengolah nanas menjadi berbagai penganan, seperti dodol, keripik, selai, manisan, sirup, wajik, dan es krim. Lezat dan nanasnya sangat terasa.Per hari, anggota kelompok tani bisa menghasilkan rata-rata empat kilogram keripik nanas. Produk berbahan dasar nanas dijual mulai Rp10 ribu per bungkus, sedangkan keripik nanas dijual Rp90 per kilogram.Kelompok tani menanam nanas di bekas lahan gambut di Sei Pakning yang pernah terbakar pada 2012-2014. Faktor alam dan keterbatasan sarana prasarana pemadaman api, membuat kebakaran rutin terjadi di lahan tersebut.Setahun kemudian, PT Pertamina (Persero) RU II Production Sei Pakning, melalui program CSR nya mendorong masyarakat mengalihfungsikan lahan yang pernah terbakar dan berisiko terbakar menjadi lahan produktif.Nanas grade C diolah menjadi penganan. Dari situ, perekonomian warga di Sei Pakning menggeliat.Ketua Kelompok Tani Tunas Makmur Samsul mengatakan pendapatan UKM pengolahan nanas mencapai Rp6 juta per bulan. Pemasukan tersebut dibagi sesuai waktu kerja para anggota perempuan."Peran Pertamina RU II Sei Pakning bukan hanya pada peningkatan ekonomi, tapi juga untuk proses belajar. Terima kasih atas bantuan Pertamina. Ke depan kami harap ada alat bantu pres dan pengepakan agar bisa menambah nilai jual produk kami," kata Samsul.(ROS)