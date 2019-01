Makanan yang Ampuh Mengecilkan Perut

Jakarta : Jika Anda sudah melakukan diet ketat namun perut Anda tidak mengecil juga, bisa jadi Anda makan makanan yang tidak tepat.



Oleh karena itu, cobalah beberapa makanan enak dan sehat yang sudah terbukti bisa membuat perut Anda mengecil. Sudah terbukti loh.

Melansir dari RD.COM, Pisang mengandung nutrisi yang baik. Zat Potasium dalam pisang dapat membantu mengerluarkan cairan berlebih dari tubuh Anda. Menurut Ahli Gizi Akademisi Nutrisi dan Diet, Jesica Crandall, ketika Anda makan makanan asin sebelumnya yang banyak mengikat air dalam tubuh, pisang dapat mengeluarkan berat air tersebut.Semangka mengandung kalium yang tinggi, alhasil dapat mengurangi berat Air. Sebuah penelitian dari University of Kentucky juga menemukan bahwa minum jus semangka dapat menurunkan lemak tubuh dan bahkan mengurangi kolesterol.Pepaya memang terlihat begitu padat sehingga Anda tidak yakin untuk memakannya dalam program diet Anda. Namun, pepaya mengandung banyak enzim proteolitik yang membuat pencernaan lebih mudah. Pepaya kaya akan serat, vitamin A, dan vitamin C.Teh Hijau kaya akan manfaat. Di dalamnya ada Antioksidan yang berguna untuk meningkatkan tingkat energi Anda, membantu pencernaan, dan membakar lemak untuk permulaan. Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa teh hijau juga dapat memicu penurunan berat badan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, rata-rata partisipan yang minum teh hijau bisa turun sekitar 3 kilogram. Jika Anda ingin menambahkan hasilnya, barengi dengan Olahraga.Yoghurt begitu baik untuk pencernaan Anda karena mengandung bakteri baik. Para peneliti dari University of Manitoba di Kanada, membuat sukarelawan obesitas untuj makan satu porsi yogurt setiap hari. Dalam satu setengah bulan, mereka yang makan yogurt probiotik kehilangan 3 atau 4 persen dari lemak tubuh mereka.(ELG)