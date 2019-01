Olahraga Pagi Lebih Efektif Membentuk Otot dan Membakar Lemak

Jakarta: Jika dilihat dari waktu, pada umumnya orang berolahraga pada siang atau sore hari. Namun, manakah pilihan yang tepat jika tujuannya adalah untuk membakar lemak dan membentuk otot?



Dikutip dari www.shape.com, jawabannya adalah pagi hari. Dalam sebuah artikel berjudul "8 Health Benefits of Morning Workouts", dua tujuan untuk berolahraga efektif dilakukan pada pagi hari.

Pertama, membakar lemak. Dalam artikel tersebut disebutkan, olahraga pada pagi hari dengan perut kosong lebih efektif membakar lemak hingga 20 persen daripada orang yang sarapan lebih dulu.Kesimpulan di atas merupakan hasil studi yang dilakukan British Journal of Nutrition study 2013.Selain itu, olahraga pada pagi hari juga secara tidak langsung membuat kita enggan mengonsumsi kalori berlebihan. Agak berlawanan dengan nalar memang karena biasanya orang akan makan dalam jumlah banyak setelah berolahrga, aktivitas menyedot energi.Para peneliti di Brigham Young University menemukan, olahraga pada pagi hari membuat makanan tidak terlihat menarik. Tidak hanya itu, pada jurnal Medicine & Science in Sports & Exercise juga disebutkan, respons otak wanita yang berolahraga selama 45 menit tidak semangat saat melihat gambar makanan.Tidak hanya itu, olahraga pagi juga membuat orang tidak mengonsumsi lebih banyak makanan daripada kelompok lain sepanjang hari.Selanjutnya membentuk otot. Bagi yang mendambakan tubuh atletis sangat disarankan untuk melakukan latihan pada pagi hari. Kenapa?Menurut National Institute for Fitness & Sport, kadar testosteron di tubuh berada pada puncaknya saat pagi hari. Hormon tersebut berfungsi dalam pembentukan tulang dan otot.Jadi, pagi hari waktu yang tepat untuk memaksimalkan latihan. Sebab, tubuh berada dalam mode pembentukan otot yang prima.(FIR)