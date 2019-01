Studi: Mengonsumsi Makanan Berserat Tinggi Kurangi Risiko Kematian

Jakarta: Sebuah penelitian baru-baru ini menyebutkan orang yang mengonsumsi makanan tinggi serat bisa bertahan hidup lebih lama dibanding yang tidak mengonsumsinya.



Sebab makanan tinggi serat dianggap mampu mengadang tubuh dari serangan penyakit yang bertanggung jawab atas kematian umat manusia di seluruh dunia yaitu, penyakit jantung dan kanker.

"Orang yang makan karbohidrat nabati seperti sereal gandum, biji-bijian dan beberapa kacang-kacangan memiliki umur lebih panjang dibandingkan dengan orang yang asupan seratnya rendah," kata Andrew Reynolds, seorang peneliti di University of Otago di Selandia Baru, mengutip CNN.Reynod bilang analisis ini dia sampaikan berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan selama 100 tahun. Ia juga menganalisis 180 studi observasi dan 50 uji klinis selama empat dekade terakhir."Manfaat kesehatan dari serat makanan nampaknya bahkan lebih besar dari yang kita duga sebelumnya," ujarnya.Dalam analisisnya, Ia menyebutkan orang yang mengonsumsi makanan tinggi serat mengurangi angka kematian dari 15% hingga 30%. Adapun jumlah konsumsi yang serat yang baik adalah dari 25 hingga 29 gram serat setiap hari."Jumlah yang lebih tinggi bahkan lebih bermanfaat, menurut analisis kami," ungkapnya.Meski begitu, studi ini mendapat banyak kritik. Penelitian ini dianggap hanya menganalisis manfaat makanan kaya serat pada peserta penelitian yang sehat tanpa melibatkan orang dengan kondisi kronis."Juga, sebagian besar studi dilakukan di masyarakat Barat. Artinya itu tidak 100 % pasti," kata Jim Mann, seorang profesor dari Human Nutrition and Medicine di University of Otago.(ELG)