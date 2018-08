Bumil, Jangan Abaikan Asupan Asam Folat selama Kehamilan

Jakarta: Asam folat penting bagi tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Zat ini penting untuk pembentukan sel baru, membantu produksi sel darah merah, dan mendukung perkembangan organ bayi.



Maka dari itu, para ahli merekomendasikan ibu hamil untuk mengonsumsi 400 mcg asam folat yang bisa diminum berbarengan dengan vitamin prenatal setiap harinya. Di bawah ini ada beberapa alasan penting mengapa ibu hamil perlu mendapat asupan asam folat.

Sebuah penelitian menunjukkan satu dari seribu bayi lahir dengan cacat tabung saraf, penyebabnya karena tidak mendapat cukup asam folat. Asam folat akan membantu perkembangan saraf janin. Nantinya tabung saraf janin ini akan tumbuh menjadi otak dan sumsum tulang belakang bayi.Asam folat dapat meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh Anda. Peran asam folat menjadi penting juga untuk mencegah keluhan anemia, sebab asam folat akan memastikan jumlah sel darah merah dalam tubuh normal bahkan saat Anda mendapat asupan lain yang mengandung zat besi.Asam folat mengurangi risiko bibir sumbing, dan kelahiran prematur, menjaga pertumbuhan bayi serta masalah berat badan lahir rendah.Asupan asam folat yang cukup setiap harinya, diketahui dapat mencegah preeklamsia, stroke, jantung, kanker, dan alzheimer.Asam folat juga dibutuhkan tubuh ibu hamil untuk memproduksi dan memperbaiki fungsi DNA. Bahkan, asam folat juga berperan dalam pertumbuhan plasenta bayi dalam rahim.Anda juga perlu tahu jumlah konsumsi asam folat yang dianjurkan sebelum, setelah, dan selama kehamilan. Sebelum hamil, Anda disarankan mengonsumsi 400 mcg per hari. Kemudian, saat hamil trimester pertama juga dibutuhkan 400 mcg per hari, pada trimester kedua dan ketiga kehamilan sebanyak 600 mcg. Ketika menyusui pun, Anda masih dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat 500 mcg per hari.Untuk mendapatkan asam folat, Anda bisa mengonsumsi sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan salmon, hati sapi, daging unggas, serta susu, dan produk olahannya.