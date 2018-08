Kalbe Blackmores Nutrition Kampanyekan Bunda Peduli Asupan Sehat

Bandung: Melanjutkan edukasi Kampanye Bunda Peduli Asupan Sehat (PAS), PT Kalbe Blackmores Nutrition kembali mengadakan seminar edukasi ‎sekaligus memperingti Pekan ASI Sedunia di Kota Bandung.



Seminar yang telah diikuti oleh ribuan ibu hamil ‎itu, memberikan pengetahuan akan kesehatan fisik dan psikologis seorang ibu selama 1000 hari pertama kehidupan si kecil. Hal itu sejalan dengan visi dan misi Kalbe Blackmores Nutrition yang menyediakan solusi kesehatan terbaik untuk masyarakat Indonesia.

Marketing Manager Kalbe Blackmores Nutrition‎ Dian mengatakan, menjawab masalah kurangnya asupan nutrisi penting ibu hamil dan menyusui, Blackmores memiliki produk unggulan, yaitu Blackmores Pregnancy dan Breast feeding Gold sebagai suplemen dengan kandungan nutrisi yang esensial bagi tumbuh kembang si kecil selama 1000 hari pertama kehidupannya.‎"Blackmores Pregnancy dan Breast Feeding Gold memiliki 4 keunggulan, pertama kandungan nutrisinya yang esensial dan sesuai rekomendasi WHO. Kedua kandungan oudorless fish oli dari sumber alami omega-3 dari laut terdalam. Ketiga dosis tertinggi yang sesuai akan kalsium dan DHA. Keempat dosis yang diformulasikan berdasarkan rekomendasi pemerintah," ucap Dian di Bandung, Sabtu 4 Agustus 2018 lalu.(Baca juga: Cara Memberikan ASI yang Benar Selain itu, kata Dian, dengan kandungan zat besi, DHA, dan Kalsium tinggi, dapat mengurangi resiko terjadinya konstipasi. Blackmores Pregnancy and Breast Feeding Gold, dapat menjadi salah satu opsi bagi para ibu hamil dan menyusui di Indonesia.Sementara itu, Donita yang juga konsumen Blackmores Pregnancy and Breast Feeding Gold, mengimbangi asupan makanan bernutrisi karena perubahan secara fisik dan hormon saat masa kehamilan."Meskipun saya sudah menjaga asupan nutrisi melalui makanan, saya juga mengonsumsi suplemen kesehatan untuk menjaga nutrisi yang pas untuk kesehatan saya. Saya mengonsumsi Blackmores Pregnancy and Breast Feeding Gold yang tidak berbau," ucap artis tanah air ini.‎Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bram Pradipta mengatakan, "Kekurangan asupan nutrisi saat hamil akan menimbulkan banyak akibat. Salah satunya kurangnya zinc dan magnesium dapat menyebabkan preeklampsia dan kelahiran prematur.""Supaya jadi bunda PAS, nutrisinya juga harus pas tidak kelebihan dan kekurangan. Apabila kekurangan nutrisi saat hamil, banyak resiko yang ditimbulkan ‎kepada bayi saat dilahirkan nanti," kata Bram.(TIN)