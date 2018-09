Sejumlah Bukti Vaksin Tidak Menyebabkan Autisme

Jakarta: Banyak orangtua khawatir bahwa vaksin dapat menyebabkan autisme karena beberapa penelitian pada akhir 1990-an menyebutkan hal itu. Namun, sejumlah fakta yang terus terungkap dari beberapa penelitian terbaru membuktikan sebaliknya. Berikut beberapa jawaban atas pertanyaan yang paling mendesak terkait vaksin



Mengapa sebagian orang percaya vaksin menyebabkan autisme?

Pada akhir 1990-an, beberapa peneliti mulai meningkatkan kekhawatiran tentang jumlah thimerosal--pengawet yang mengandung merkuri--ditemukan di banyak vaksin anak-anak. Meskipun thimerosal telah digunakan sebagai agen anti-kontaminasi selama beberapa dekade, sampai tahun 1991 vaksinasi Difteri-Tetanus-Pertusis (DTaP) adalah satu-satunya suntikan yang mengandung thimerosal yang direkomendasikan untuk bayi dan anak-anak.

Jawaban sementara adalah karena semakin banyak vaksin yang mengandung thimerosal seperti Hepatitis B dan Hib ditambahkan ke dalam jadwal yang disarankan, para peneliti khawatir bahwa bayi menerima terlalu banyak bahan kimia dalam jangka waktu yang terlalu pendek, yang berpotensi berdampak pada perkembangan otak.Dalam masalah yang sama sekali terpisah (tetapi kebetulan) baru-baru ini, sekelompok peneliti lain yang dipimpin oleh seorang dokter Inggris bernama Andrew Wakefield berteori bahwa anak-anak yang menerima vaksin Measles-Mumps-Rubela (MMR) atau campak-gondok-rubella (yang tidak pernah mengandung thimerosal) lebih mungkin untuk mengembangkan autisme daripada mereka yang tidak menerimanya. Pada Januari 2011, bagaimanapun, peneltitan Dr. Wakefield didiskreditkan oleh British Medical Journal.Hari ini, para ilmuwan lebih percaya diri dari sebelumnya bahwa vaksin tidak memainkan peran dalam timbulnya gangguan perkembangan ini.Apa kata penelitian terbaru tentang thimerosal dan autisme?"Jika thimerosal dalam vaksin menyebabkan autisme, kami berharap diagnosa autisme akan menurun secara dramatis setelah bahan kimia dikeluarkan dari vaksin," kata Eric Fombonne, MD, Direktur Divisi Psikiatri di Rumah Sakit Anak Montreal dan anggota penasehat National Institutes of Health untuk program penelitian autisme.Tetapi penelitian besar yang baru-baru ini diterbitkan dalam Archives of General Psychiatry menemukan bahwa kasus autisme terus meningkat di California setelah tahun 2001, ketika thimerosal dikeluarkan dari sebagian besar vaksin anak-anak di AS (masih ditemukan dalam beberapa suntikan flu)."Tidak hanya kasus tidak berkurang, tetapi mereka (autisme) terus meningkat," kata Fombonne. "Itu memberitahu kita bahwa sesuatu yang lain harus bertanggung jawab atas naiknya tingkat autisme di negara ini."Penelitian ini adalah yang terbaru dalam serangkaian penelitian lainnya--di negara-negara dan populasi lain--yang menarik kesimpulan serupa. "Thimerosal telah dihapus dari vaksin di Kanada pada tahun 1996 dan di Denmark pada tahun 1992," kata Dr Fombonne. "Autisme masih juga meningkat di negara-negara itu."Pada 2004, baik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Institut Kedokteran masing-masing negara menyimpulkan tidak ada hubungan antara tingkat autisme dan paparan thimerosal setelah memeriksa catatan kesehatan ratusan ribu anak-anak.Apa kata penelitian terbaru tentang vaksin MMR dan autisme?Banyak orang membingungkan kontroversi tentang vaksin MMR dengan thimerosal, padahal keduanya selalu menjadi masalah yang sama sekali terpisah. Faktanya, vaksin MMR bahkan tidak pernah mengandung thimerosal.Hubungan antara MMR dan autisme memperoleh daya tarik setelah publikasi yang sangat kecil penelitian Inggris (hanya 12 anak-anak) yang diterbitkan dalam jurnal medis Inggris, The Lancet. Penelitian ini dipimpin oleh Dr Andrew Wakefield dan menyimpulkan bahwa anak-anak mengembangkan autisme segera setelah mereka menerima vaksin MMR. Teorinya: porsi suntikan vaksin campak menyebabkan inflamasi dan infeksi usus, yang kemudian dapat menyebarkan protein berbahaya ke otak, menyebabkan kerusakan yang mungkin berujung pada autisme.Ketika penelitian ini pertama kali diterbitkan, menyebabkan debat hiruk pikuk yang menghasilkan penelitian yang lebih besar dan dirancang lebih baik yang semuanya gagal menemukan hubungan antara MMR dan autisme. Rupanya, pada awal 2010, The Lancet menarik kembali penelitian Dr. Wakefield. Dan pada Januari 2011, British Medical Journal secara terbuka mengecam penelitian Dr. Wakefield sebagai "penipuan," mengatakan bahwa ia telah "memalsukan data" dan merusak hasil penelitiannya untuk memberikan Vaksin MMR publisitas buruk. Pada saat penelitiannya, Dr. Wakefield telah terlibat dalam gugatan terhadap produsen vaksin MMR dan akan mendapatkan uang untuk menang, membuat penelitiannya menjadi konflik kepentingan yang jelas.Para peneliti menduga bahwa orangtua mungkin salah mengaitkan vaksin MMR dengan autisme karena tanda-tanda autisme pertama muncul sekitar 12 hingga 15 bulan, yang juga ketika vaksin pertama kali diberikan.Apakah anak-anak benar-benar membutuhkan semua vaksinasi itu?Meskipun American Academy of Pediatrics, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, penasihat ahli kami, dan banyak organisasi terkemuka lainnya setuju bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme, masih ada kelompok kecil namun vokal yang percaya apa yang mereka lakukan. Dan di tengah-tengah informasi yang saling bertentangan itu, beberapa orangtua mungkin memilih untuk tidak mendapatkan anak-anak mereka vaksinasi "hanya untuk merasa aman," karena mereka khawatir tentang kemungkinan reaksi lain, atau karena agama atau keyakinan lain."Tetapi jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi anak Anda, Anda meningkatkan risiko tertular penyakit serius yang dapat menyebabkan komplikasi, rawat inap, dan bahkan kematian," kata Dr Fombonne.Untuk semua vaksinasi utama masa anak-anak (Hepatitis B, Rotavirus, DTaP, Hib, Pneumokokus, Polio, Flu, MMR, Cacar Air, Hepatitis A, meningokokus), kebanyakan ahli setuju bahwa lebih banyak manfaat dari vaksinasi daripada efek samping atau risiko yang mungkin terjadi.Jika Anda punya sejumlah pertanyaan tentang vaksin dan autisme atau keamanan vaksin secara umum, tanyakan ke dokter anak. Dokter yang baik akan mendengarkan kekhawatiran Anda dan membantu membedakan mitos atau fakta sehingga Anda dapat membuat keputusan yang paling tepat untuk kesehatan anak Anda.(ELG)