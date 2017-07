Beberapa Kegiatan Ini Dapat Menurunkan Imun Tubuh Anda

Metrotvnews.com, Jakarta: Kegiatan Anda menghabiskan banyak energi, dan Anda mudah terkena flu, pilek, demam dan ketahanan tubuh Anda menurun. Jika beberapa kejadian di atas terjadi, mugkin saja bukan hanya kegiatan Anda yang menyita waktu dan tenaga, namun juga disebabkan oleh beberapa hal yang Anda tak sadari dan ini sering Anda lakukan.



Dilansir dari Rd.com, beberapa kebiasaan sehari-hari Anda ternyata bisa menurunkan imun tubuh Anda, seperti berikut ini:

(Baca juga: Resep Alami Meningkatkan Kekebalan Tubuh dalam 10 Hari Ketika Anda tidur, sistem imum tubuh Anda berjalan dan belajar bagaimana cara terbaik dari menyerang bakteri, virus, dan penyebab lainnya. Jika Anda tak dapat jumlah tidur yang cukup, tubuh Anda tidak punya kesempatan yang efektif untuk melawan penyakit tersebut.Menurut studi dari European physiology journal Pflugers Archiv mengatakan bahwa, studi telah menunjukkan bahwa lebih sulit bagi tubuh untuk meghindari flu dan pilek jika Anda kurang tidur. Tujuh jam merupakan angka yang prima bagi tubuh Anda agar tetap fit.Kurang berolahraga membuat sakit Anda tambah semakin lama. Infeksi saluran atas 42 persen menjadi menetap lebih lama ulas dari studi the British Journal of Sports Medicine. Ini terjadi pada mereka yang bekerja dan berolahraga hanya satu kali dalam seminggu. Dan jauh lebih kurang persentasenya pada mereka yang lima kali berolahraga dalam satu minggu.Hal ini juga sama terjadi pada mereka yang banyak duduk dalam bekerja yang minim bergerak. Berjalan agak jauh ketika Anda makan siang juga bisa jadi solusi kecil agar tubuh tak terus duduk sepanjang Anda bekerja.Dalam studi dalam the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, selama lima tahun riset dilakukan menemukan bahwa mereka yang sering merasa sendirian (kesepian), dapat meningkatkan hormon norepinephrine. Saat kondisi kesepian, tubuh Anda bisa berada dalam mode "melawan" atau "diam".Pada saat krisis, hormon norepinephrine ini meningkatkan produksi darah putih yang dapat menyembuhkan luka. Tapi, saat proses ini (sedang merasa kesepian) juga menurunkan bagian perlawanan-virus dari sistem imun tubuh Anda, meninggalkan Anda jadi rapuh terhadap penyakit yang bisa terpapar pada tubuh Anda.Jika Anda sedang merasa sendirian, kesepian, atau sedih buatlah teh atau kopi dan panggil teman Anda untuk mendukung Anda.