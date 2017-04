Apakah Facebook Anda Menandakan Adanya Gangguan Kepribadian?

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat pertama kali Facebook hadir, jutaan orang langsung terhubung melalui dunia maya. Ini menjadi wadah yang praktis terutama jika kolega atau saudara Anda berada berada jauh dari Anda.



Namun ada kalanya, perkembangan penggunaan facebook menjadi ajang swafoto atau menandai kegiatan tentang ke mana saja Anda berlibur atau berjalan-jalan-makan di cafe atau menonton film terbaru contohnya, menjadi berlebihan.

Menurut studi yang dilakukan di the University of Georgia, dalam Psychology of Popular Media Culture mengungkapkan, bahwa hasilnya ada 62 perbedaan dari penggunaan media, beberapa penjelasannya seperti di bawah ini:Sebagai awalnya, menggunakan media sosial untuk menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Namun menggunakannya kini dengan banyaknya informasi mengenai Anda yang diunggah menjadi sesuatu yang mewarnai ego Anda, sampai menotifikasi bahwa Anda memasuki resto apa dan lokasinya berada di mana. Atensi secara langsung akan hadir dari hal tersebut. Bukan hanya Anda, selebritis Hollywood juga melakukannya.(Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diwaspadai Ketika Memamerkan Foto Anak di Media Sosial Menggunakan media sosial seperti misalnya facebook sah saja, namun jika Anda lebih banyak menghabiskan waktu di sana, mengupdate status setiap beberapa menit sekali-termasuk mengungkapkan bila Anda sedang kenyang atau mengantuk, meminta pertemanan sebanyak-banyaknya walau tidak dengan yang Anda kenal, dan swafoto Anda yang sangat banyak-hampir lebih dari 10 kali selfie foto Anda bertebaran di media sosial Anda setiap hari, ini bisa jadi tanda adanya gangguan kepribadian pada Anda.Baylor University mengutarakan bahwa jika media sosial jadi sangat terjalin pada hidup Anda, merasa sangat senang dalam menggunakannya, dan kecanduan parah, sekaligus Anda melakukannya setiap hari ini bisa menjadi sesuatu yang negatif.Jessica McCain, seorang graduate student di the Behavioral and Brain Sciences Program di the UGA Franklin College of Arts and Sciences department of psychology mengutarakan bahwa tidak 100 persen media sosial menjadikan orang narsistik atau sebaliknya."Kami menduga bahwa individu yang sudah memiliki narsistik awal yang telah ia miliki bisa tergambar di media sosial-misalnya di dalam facebook. Media sosial bukan permasalahannya.Jika Anda sudah memiliki kepribadian narsistik, Anda bisa jadi menampilkannya dalam media Anda. Dan bagi mereka yang punya ego yang lebih tinggi akan menggunakannya secara berlebihan," jelas McCain.(TIN)