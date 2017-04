Selain Kue, 4 Makanan Ini Bisa Memperburuk Depresi

Metrotvnews.com, Jakarta: Mengalami momen yang tidak menyenangkan menjadi salah satu pemicu menurunnya suasana hati atau mood. Kondisi tersebut disebut juga dengan depresi ringan.



Untuk mengatasinya, makan menjadi obat stres paling ampuh. Sayangnya, mereka cenderung memilih makanan yang tidak sehat yang justru memperburuk depresi ringan.

Profesor Psikiatri di The Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, Harold W Koenigsberg menjelaskan, ada hubungan antara kesehatan usus dengan suasana hati. Artinya, Anda harus menjaga asupan makanan ketika stres.Ketika sedang dalam kondisi stres, tertekan atau suasana hati yang buruk, disarankan menghindari lima makanan ini.Kadar gula yang tinggi dari karbohidrat olahan membuat gula darah Anda melonjak. Mungkin Anda akan merasa lebih baik untuk sementara. Namun, pemanis pada kue memiliki sifat naik dan turun dengan cepat, sehingga suasana hati pun akan kembali merosot seiring menurunnya gula darah. Penelitian menemukan, menurunnya gula darah pada wanita setelah mengonsumsi makanan manis memicu tingkat depresi menjadi lebih parah.Sedikit kafein pada minuman berenergi berkontribusi pada deresi dan kecemasan. Selain itu, kombinasi kafein dan gula dapat memperburuk depresi karena membuat kadar gula darah berantakan, membuat tekanan pada otak sehingga Andsa merasa terpuruk.Alkohol adalah depresan sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat ini mengontrol Anda berpikir, mengerti, penalaran dan emosi. Ketika Anda minum alkohol, Anda akan memperlambat mekanisme ini yang dapat memperburuk gejala depresi ringan.Alkohol juga dapat membuat gejala cemas atau depresi seperti detak jantung cepat dan telapak tangan yang berkeringat semakin memburuk. Minum alkohol terlalu banyak dapat mengarah ke keputusan yang buruk.Pemanis buatan ini ditemukan pada soda diet, gelatin dan beberapa sereal sarapan. Ilmuwan di University of Northwestern Ohio menemukan aspartam secara signifikan memperburuk gejala depresi pada orang dengan riwayat tersebut. Para peneliti mengatakan, ini karena aspartam memblokir produksi serotonin (hormon yang memberi perasaan bahagia) dalam otak sehingga memicu sakit kepala, insomnia dan menurunnya suasana hati.Lemak trans tak sehat yang ditemukan pada makanan kemasan, dapat meningkatkan risiko depresi sebanyak 48 persen. Ini karena minyak kedelai tinggi asam lemak omega-6 pro inflamasi, yang dapat mengembangkan peradangan dalam tubuh dan otak. Penelitian yang dipublikasikan dalam JAMA Psychiatry menemukan bahwa peradangan otak 30 persen lebih tinggi pada pasien yang menderita depresi klinis.(DEV)