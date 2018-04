Hal Berikut Sebaiknya Tidak Dilakukan Wanita Hamil

Jakarta: Ketika Anda hamil, rasanya seperti ada daftar panjang dan tidak pernah berakhir yang tidak dapat Anda lakukan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu akan berubah-ubah tergantung dengan siapa Anda berbicara.



Terlalu banyak mitos yang beredar mengenai apa yang tidak boleh dilakukan ketika sedang hamil juga menambah kebingungan Anda ketika sedang hamil. Namun sebenarnya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil menurut para ahli?

Berikut ini adalah daftar hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ibu hamil menurut Romper:Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beberapa obat benar-benar tidak aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Beberapa obat lainnya aman pada saat usia kandungan tertentu. Dan sisanya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu aman atau tidak bagi ibu hamil. Oleh karena itu, wanita hamil sebaiknya tidak mengambil atau berhenti minum obat tanpa berbicara dengan dokter atau bidan mereka untuk menentukan potensi risiko perubahan obat.Jika Anda tidak mampu mengatasi gejala kehamilan seperti muntah, rasa sakit, atau depresi pranatal, sebaiknya tidak mencoba untuk mengatasinya sendirian. Menurut American Pregnancy Association (APA), ada perawatan yang tersedia untuk kondisi ini yang aman untuk kehamilan, termasuk obat-obatan, jadi Anda harus berbicara dengan dokter atau bidan.Menurut BabyCenter, kehamilan bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Bayi Anda membutuhkan kalori dan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, dianjurkan bahwa wanita hamil mencoba untuk makan diet seimbang, dan tidak mengonsumsi lebih dari yang disarankan oleh penyedia perawatan kesehatan mereka, daripada mencoba untuk menurunkan berat badan saat hamil.Menurut March of Dimes, bahan kimia tertentu dapat benar-benar berbahaya bagi bayi Anda yang sedang tumbuh, termasuk pelarut seperti thinner untuk cat, pestisida tertentu, beberapa produk pembersih, dan barang-barang lainnya yang ditemukan di toko bahan bangunan. Sebaiknya periksa label sebelum menggunakan produk, terutama saat hamil.Tidak hanya vaksin yang sangat penting bagi Anda, karena sistem kekebalan Anda menurun vaksin flu dapat membantu mencegah komplikasi kehamilan akibat flu, dan antibodi dari vaksin batuk benar-benar dapat melindungi bayi Anda dari penyakit setelah mereka dilahirkan.(ELG)