5 Kesalahan Perawatan Kulit yang Seringkali Tak Disadari

Untuk memiliki kulit yang sehat memang diperlukan perawatan yang teratur. Sayangnya, banyak orang yang masih saja melakukan kesalahan dalam mengaplikasikan produk kecantikan atau melakukan perawatan kulit sehingga hasil yang didapat tidak maksimal.



Berikut contohnya seperti dilansir Today.

1. Penggunaan tabir suryaDr Apple Bodemer, asisten profesor dermatologi di University of Wisconsin School of Medicine and Public Health mengatakan ada banyak orang menggunakan tabir surya sesaat sebelum pergi keluar rumah.Padahal, dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mengaktifkannya. Agar bekerja, tabir surya juga harus diaplikasikan ulang setiap dua jam atau lebih cepat setelah terkena air.2. Memencet jerawat"Jangan pernah pernah memencet jerawat karena tidak ada cara yang aman dalam memencet jerawat," jelas Dr Adam Friedman, profesor dermatologi di George Washington School of Medicine di Washington, D.C.Lagipula, memencet jerawat dapat meningkatkan peradangan.3. Mengaplikasikan pelembap di waktu yang tidak tepatKebanyakan orang akan mengaplikasikan pelembab setelah kulit mereka terlihat sangat kering. Padahal kondisi tersebut justru dapat menyebabkan kulit sulit menahan kelembapan. "Anda harus menggunakan pelembab pada kulit yang masih lembab tepat setelah mandi," kata Friedman. Hal ini memungkinkan pelembab untuk masuk ke kulit dan menciptakan penghalang pelindung untuk mencegah kulit kering dan pecah-pecah.4. Terlalu sering mencuci mukaBeberapa orang beranggapan mencuci muka sesering mungkin bisa mencegah jerawat. Padahal, itu bisa menyebabkan banyak kerusakan.5. Memotong kutikulaKutikula memang membuat kuku Anda terlihat tidak indah, tetapi memotongnya dapat menyebabkan masalah yang lebih besar.Kutikula membentuk penghalang kedap air yang melindungi dasar kuku dari infeksi dan iritasi. Menghilangkan kutikula berarti menghancurkan penghalang bakteri dan jamur. Inilah yang menyebabkan kuku kuning, coklat atau rapuh.(DEV)